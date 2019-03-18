На ул. Макаренко на стройке погиб каменщик

Фото из архива Myslo

Как стало известно Myslo, утром 17 марта на стройке дома по адресу ул. Макаренко, 22/4 произошел несчастный случай. Примерно в половине десятого утра с открытой площадки балкона на 7-м этаже выпал 31-летний каменщик.

От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту трагедии проводится доследственная проверка.