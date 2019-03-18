новости
новости
Регистрация
На ул. Макаренко на стройке погиб каменщик
Фото из архива Myslo

На ул. Макаренко на стройке погиб каменщик

Мужчина выпал с балкона на 7-м этаже.

Как стало известно Myslo, утром 17 марта на стройке дома по адресу ул. Макаренко, 22/4 произошел несчастный случай. Примерно в половине десятого утра с открытой площадки балкона на 7-м этаже выпал 31-летний каменщик.
 
От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту трагедии проводится доследственная проверка.
 
 

Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 19:02 +6
Другие статьи по темам
Событие
несчастный случайгибель на стройкепроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские территории будут благоустраивать по-новому: 11 важных изменений
Тульские территории будут благоустраивать по-новому: 11 важных изменений
Тульская область – на 19-м месте в рейтинге по уровню безработицы
Тульская область – на 19-м месте в рейтинге по уровню безработицы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.