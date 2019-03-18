Фото из архива Myslo
На ул. Макаренко на стройке погиб каменщик
Мужчина выпал с балкона на 7-м этаже.
Как стало известно Myslo, утром 17 марта на стройке дома по адресу ул. Макаренко, 22/4 произошел несчастный случай. Примерно в половине десятого утра с открытой площадки балкона на 7-м этаже выпал 31-летний каменщик.
От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время по факту трагедии проводится доследственная проверка.
Если вы стали очевидцем происшествия или по другой причине хотите связаться с корреспондентом рубрики «Дежурная часть» Сергеем Стариковым, это можно сделать по телефону +7-962-272-02-02.
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