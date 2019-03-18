Тульская область – на 19-м месте в рейтинге по уровню безработицы

Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг регионов по уровню безработице в ноябре 2018 — январе 2019 годов.

Самый низкий в России уровень безработицы отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, самый высокий — на Северном Кавказе и в Туве.

Тула расположилась в рейтинге на 19-м месте. Согласно данным, в нашем регионе низкий уровень безработицы — 4,1%. По исследованию экспертов, 184 безработных в Тульской области приходится на 100 открытых вакансий. Среднее время поиска работы в третьем квартале 2018 года составило 5,7 мес.

Полный рейтинг можно посмотреть здесь.