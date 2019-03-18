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За три дня на тульских дорогах задержаны 42 нетрезвых водителя

За три дня на тульских дорогах задержаны 42 нетрезвых водителя

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги профилактических мероприятий.

С 15 по 17 марта инспекторами УГИБДД УМВД России по Тульской области за пьяное вождение были задержаны 42 человека. К административной ответственности за нетрезвую езду были привлечены 22 водителя, ещё 17 отказались от медосвидетельствования, а трое ранее задерживались за аналогичные нарушения.

По всем фактам были составлены административные материалы. За нетрезвое вождение и отказ от освидетельствования водителям грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

При повторном нарушении водителю грозит уголовное наказание – штраф от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:42 +2
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