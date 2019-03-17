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Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией

Около 200 волонтеров составили из щитов слово «Россия», которое затем трансформировалось в «Крым».

17 марта в Тульском кремле состоялся молодежный флешмоб, посвященный пятилетию воссоединения Крыма и России. Около 200 волонтеров составили из щитов слово «Россия», которое затем трансформировалось в «Крым».
 
Кроме того, в рамках знаменательной даты на территории Кремля прошел легкоатлетический забег под названием «Мы вместе!». Около 600 участников разных возрастов пробежали дистанции в 300 метров и 2,5 км.
 
Все участники забега получили билеты на матч тульского «Арсенала», а победители мужского и женского забегов - экскурсионную поездку в Крым.
 
17 марта на территории Тульского кремля работают интерактивные площадки, мастер-классы и фотовыставка «Достопримечательности Крыма». Подкрепить силы можно горячим чаем и кашей. Кроме того, всех гостей ждет концертная программ.
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Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 1
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 2
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 3
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 4
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 5
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 6
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 7
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 8
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 9
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 10
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 11
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 12
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 13
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 14
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 15
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 16
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 17
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 18
Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией, Фото: 19
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:00 −12
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