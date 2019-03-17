Туляки отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Россией

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Около 200 волонтеров составили из щитов слово «Россия», которое затем трансформировалось в «Крым».

17 марта в Тульском кремле состоялся молодежный флешмоб, посвященный пятилетию воссоединения Крыма и России. Около 200 волонтеров составили из щитов слово «Россия», которое затем трансформировалось в «Крым».

Кроме того, в рамках знаменательной даты на территории Кремля прошел легкоатлетический забег под названием «Мы вместе!». Около 600 участников разных возрастов пробежали дистанции в 300 метров и 2,5 км.

Все участники забега получили билеты на матч тульского «Арсенала», а победители мужского и женского забегов - экскурсионную поездку в Крым.

17 марта на территории Тульского кремля работают интерактивные площадки, мастер-классы и фотовыставка «Достопримечательности Крыма». Подкрепить силы можно горячим чаем и кашей. Кроме того, всех гостей ждет концертная программ.