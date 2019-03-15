«Зеленая волна», расширение дорог и обновление маршрутной схемы: для Тулы разработана дорожно-транспортная стратегия развития

фото из архива Myslo.ru

Опыт Москвы в борьбе с пробками был положен в основу этой стратегии.

Презентация схемы организации дорожного движения Тулы состоялась 15 марта в рамках заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Провел ее глава администрации города Евгений Авилов.

Разработкой новой схемы занимался московский институт «МосТрансПроект». О проделанной работе рассказал советник директора института Сергей Саакян.

Сергей Саакян – Были рассмотрены элементы транспортной стратегии: организация дорожного движения, парковочного пространства, грузовые перевозки, развитие уличной дорожной сети и разработаны несколько документов, в которых предлагаются меры по ее усовершенствованию. Работа шла по нескольким направлениям: создание программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения и комплексной схемы транспортного обслуживания населения. Иными словами – проделанную работу можно назвать созданием транспортной стратегией города, – пояснил Сергей Саакян.

Созданию программы предшествовал тщательный анализ организация дорожного движения, парковочного пространства, велоинфраструктуры, грузовых перевозок.

– В ходе работы мы выявили наиболее загруженные участки дорог, определили места концентрации ДТП, после же проанализировали информацию и определили возможные причины, которые ведут к авариям, нарушениям ПДД и заторам. А уже после этого предложили варианты решения проблем, – уточнил Сергей Саакян.

Дорожная инфраструктура

Путь к решению загруженности дорог Тулы не быстрый и состоит из 55 мероприятий, включающих строительство новых и локальную реконструкцию и расширение существующих дорог, создание эстакад, развязок, мостов. «МосТрансПроект» все эти предложения сформировал в три группы: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная перспектива.

К краткосрочной перспективе были отнесены (красный):

Строительство дублера ул. Карпова

Вторая очередь строительства Восточного обвода

Строительство дороги через мкрн Петровский квартал

Строительство транспортных связей для МКР «Зеленстрой 2»

К среднесрочной отнесены (синий)

Строительство дороги от съезда с ул. Демидовская Плотина вдоль железнодорожной линии до Приупской улицы

Строительство дороги от улицы Кутузова до улицы Вильямса

Долгосрочная перспектива:

Строительство эстакады «пр-т Ленина – ул. Генерала Маргелова»

Строительство развязки «Восточный обвод - ул Ложевая - ул Металлургов»

Улучшение пропускной способности улиц

пр. Ленина

«МосТрансПроект» предложил, чтобы увеличить пропускную способность, расширить проезжую часть пр. Ленина и организовать на нем шесть нормативных полос для движения на всем его протяжении. С этой же целью по мнению специалистов института, необходимо ликвидировать нерегулируемые пешеходные переходы, оснастить перекрёстки консольными опорами, растяжками и пешеходным ограждением.

Что касается светофоров, то надо обновить их оборудование и добавить им функцию «зеленой волны».

Специалисты отмечают, что расположение остановок общественного транспорта также влияют на скорость движения на автомобильных дорогах. Отдельные из низ необходимо перенести, чтобы не создавать заторов.

Также требуется организация выделенные полосы общественного транспорта.

Эффект:

увеличение скорости движения маршрутов ОТ на 25-30%; увеличение скорости движения прочего транспорта на 5-10%; снижение аварийности на 30-40%; снижения тяжести последствий аварий на 40-50%; увеличение пассажиропотока на проходящих по выделенным полосам составит не менее 14%; общее увеличение привлекательности общественного транспорта.

Ул. Советская

По мнению Сергея Саакяна, улица Советская является важным дорожным объектом города. На нее стекается из четырех районов Тулы как личный транспорт, так и порядка 60 маршрутов общественного транспорта. В связи с эти он предложил обособить трамвайные пути, обновить и перенастроить светофоры, а также создать парковочные карманы и локально расширить проезжую часть.

Эффект:

снижение аварийности на 5-10%; увеличение скорости движения трамвая на 50-60%; увеличение скорости движения прочего транспорта на 15-20%.

Также предложенная «МосТрансПроектом» комплексная схема организации дорожного движения включает также переразметку дорог, обеспечение пешеходной связности дорог и упорядочивание парковочного пространства.

Евгений Авилов отметил, что обследование такого плана проводится в Туле впервые. Проведенные исследования - это анализ существующей дорожно-транспортной схемы города, который ляжет в основу создания новой маршрутной сети.

Транспорт

Кстати, что касается общественного транспорта, то в рамках исследования дорожно-транспортной ситуации в Туле «МосТрансПроектом» дал рекомендации по оптимизации общественного транспорта. Специалисты разработали два сценария (краткосрочный и долгосрочный) развития маршрутной сети Тулы. В обоих случаях приоритетом явилось улучшение положения трамваев и троллейбусов.

Предложено снизить количество дублирующих маршрутов на 10%, изменить шесть маршрутов автобусов и добавить два новых. В общей сложности, количество маршрутов предлагается уменьшить с 73 до 67. Однако качество обслуживания должно повыситься за счет создания новых транспортно-пересадочных узлов, отвечающих потребностям пассажиров Тулы.

– Прежде чем выдвигать предложения, мы тщательно проанализировали провозную способность всей маршрутной сети с целью выявления наиболее популярных маршрутов, мест пересадки пассажиров, выявления трудно доступных мест в Туле. Мы ни в коем случае не выступаем за сокращение количества маршрута. Нашей целью было сделать маршрутизацию более логичной и удобной для жителей. Она позволит доезжать из одной точки города до другой быстрее, – пояснил Сергей Саакян.

об этом осенью 2018 года рассказывал на одной из встреч с жителями Евгений Авилов, то трудностей у пассажиров скорее всего не возникнет. Кстати, если изменение логистики маршрутов произойдет параллельно с введением возможности однократной оплаты проезда, которая будет действительная в течение часа даже при пересадках (наподобие карты «Тройка») –на одной из встреч с жителями Евгений Авилов, то трудностей у пассажиров скорее всего не возникнет.

Предполагается также, что изменению будут подвержены и пригородные маршруты автобусов.

светофоры и знаки

Параллельно с «МосТрансПроектом» дороги Тулы обследовали в 2018 году специалисты компании «Дорожный консалтинг». Руководитель проекта компании Илья Гофман рассказал, что с помощью мобильной лаборатории было отснято 1670 км дорог Большой Тулы и создана электронная карта с банком фотопанорам, в том числе с дорожными знаками и светофорных объектов.

Кроме этого компания провела детальное обследование транспортных потоков на всех 167 участках дорог со светофорным регулированием и дала рекомендации по оптимизация циклов работы светофоров на каждом из них.

Кстати, на данный момент предложения от «Дорожный консалтинг» уже внедрены на 15 светофорных объектах города.