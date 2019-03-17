В Тульской области подорожали пистолеты, винтовки и гранаты

Фото пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.

В марте этого года в Тульской области было принято постановление регионального правительства «О внесении изменений в постановление правительства Тульской области от 16.10.2013 № 549». Документ в том числе регламентировал порядок добровольной выдачи за деньги гражданами незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов.

Как следует из новой формы справки, часть оружия убрали из списка - в частности, это касается пистолетов-пулеметов, пулеметов, огнеметов. Также в перечне теперь есть бомбы и другие боеприпасы времен ВОВ. Кроме того, за некоторые из выданных предметов вознаграждение теперь увеличено: