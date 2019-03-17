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В Тульской области подорожали пистолеты, винтовки и гранаты
Фото пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.

В Тульской области подорожали пистолеты, винтовки и гранаты

На территории нашего региона увеличили денежное вознаграждение за добровольную выдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

В марте этого года в Тульской области было принято постановление регионального правительства «О внесении изменений в постановление правительства Тульской области от 16.10.2013 № 549». Документ в том числе регламентировал порядок добровольной выдачи за деньги гражданами незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов.

Как следует из новой формы справки, часть оружия убрали из списка - в частности, это касается пистолетов-пулеметов, пулеметов, огнеметов. Также в перечне теперь есть бомбы и другие боеприпасы времен ВОВ. Кроме того, за некоторые из выданных предметов вознаграждение теперь увеличено:

 
  • Пистолет, револьвер 7000 (ранее 4 тыс.)
  • Винтовка, включая образцы охотничьего оружия с нарезным стволом 6 тыс. руб. (ранее 4 тыс.).
  • Гладкоствольное оружие, включая обрезы 4 тыс. руб. (ранее 3 тыс.).
  • Огнестрельное оружие ограниченного поражения 2 тыс. руб. (без изменений).
  • Газовое оружие 1 тыс. руб. (ранее 500 руб.).
  • Самодельное оружие или стреляющее устройство 1 тыс. руб. (ранее 500-1000 руб.).
  • Взрывчатые вещества, кроме пороха (за 1 кг в тротиловом эквиваленте) 5 тыс. руб. (без изменений).
  • Порох (за 1 кг) 500 руб. (ранее 400 руб.).
  • Артиллерийский снаряд, минометная мина, выстрел к гранатомету, включая боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомба, мина, граната, снаряд) 1 тыс. руб. (без изменений).
  • Граната 2 тыс. руб. (ранее 1,5 тыс.).
  • Мина инженерная 2 тыс. руб. (без изменений).
  •  Патрон к боевому и охотничьему оружию с нарезным стволом (калибра более 5,6 мм) 10 руб. (ранее 7 руб.).
  • Патрон к малокалиберному оружию 5 руб. (без изменений).
  • Патрон к гладкоствольному оружию 5 руб. (без изменений).
  • Патрон травматического действия 5 руб. (без изменений).
  • Основные части огнестрельного оружия 15% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия.
  • Оружие, зарегистрированное в установленном порядке в органах внутренних дел 50% от суммы денежного вознаграждения, установленного за добровольную сдачу конкретного вида (типа) оружия.
  • При установлении непригодности использования по прямому назначению сдаваемых образцов огнестрельного и газового оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств указанные денежные суммы уменьшаются на 80%.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:02 +2
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