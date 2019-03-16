За отсутствие схемы размещения ТБО глава администрации Донского получил представление от прокуратуры

Кроме этого власти не ведут реестра мест накопления ТКО в соответствии с правилами, утвержденными Правительством РФ. Порядок ведения реестра также не утвержден.

Прокуратура Донского проведена проверка соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды и законодательства об отходах производства и потребления.

В ходе проверки установлено, что администрация города до сих пор не составила схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Кроме этого власти не ведут реестра мест накопления ТКО в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Порядок ведения этого реестра также не утвержден.

По результатам проверки прокуратурой города 11 марта в адрес главы администрации Донского Руслана Бутова внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и законодательства об отходах производства и потребления.