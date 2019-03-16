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За отсутствие схемы размещения ТБО глава администрации Донского получил представление от прокуратуры

За отсутствие схемы размещения ТБО глава администрации Донского получил представление от прокуратуры

Кроме этого власти не ведут реестра мест накопления ТКО в соответствии с правилами, утвержденными Правительством РФ. Порядок ведения реестра также не утвержден.

Прокуратура Донского проведена проверка соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды и законодательства об отходах производства и потребления.

В ходе проверки установлено, что администрация города до сих пор не составила схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. Кроме этого власти не ведут реестра мест накопления ТКО в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Порядок ведения этого реестра также не утвержден.

По результатам проверки прокуратурой города 11 марта в адрес главы администрации Донского Руслана Бутова внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и законодательства об отходах производства и потребления.

 

 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:11 +1
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