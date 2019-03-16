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В Туле «Митсубиси» снесла забор и врезалась в пень
фото Сергея Старикова.

В Туле «Митсубиси» снесла забор и врезалась в пень

Водитель авто доставлена в больницу.

ДТП произошло напротив дома №30 по ул. Первомайская в Туле.

По предварительным данным, двигаясь в направлении ул. Дм. Ульянова водитель «Митсубиси» внезапно почувствовала себя плохо и потеряла контроль над авто. В результате машина вылетела на обочину, снесла около двух метров дорожного ограждения и врезалась в пень.

На данный момент женщина, управлявшая машиной, доставлена в больницу им. Ваныкина. По словам родственников пострадавшей, сейчас с ней все относительно хорошо. Из-за аварии она находится в шоковом состоянии. 

 

 

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В Туле «Митцубиси» снесла забор и врезалась в пень, Фото: 1
В Туле «Митцубиси» снесла забор и врезалась в пень, Фото: 2
В Туле «Митцубиси» снесла забор и врезалась в пень, Фото: 3
В Туле «Митцубиси» снесла забор и врезалась в пень, Фото: 4
В Туле «Митцубиси» снесла забор и врезалась в пень, Фото: 5
В Туле «Митцубиси» снесла забор и врезалась в пень, Фото: 6
В Туле «Митцубиси» снесла забор и врезалась в пень, Фото: 7
В Туле «Митцубиси» снесла забор и врезалась в пень, Фото: 8
В Туле «Митцубиси» снесла забор и врезалась в пень, Фото: 9
В Туле «Митцубиси» снесла забор и врезалась в пень, Фото: 10
В Туле «Митцубиси» снесла забор и врезалась в пень, Фото: 11
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:04 +1
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