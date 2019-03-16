фото Сергея Старикова.
В Туле «Митсубиси» снесла забор и врезалась в пень
Водитель авто доставлена в больницу.
ДТП произошло напротив дома №30 по ул. Первомайская в Туле.
По предварительным данным, двигаясь в направлении ул. Дм. Ульянова водитель «Митсубиси» внезапно почувствовала себя плохо и потеряла контроль над авто. В результате машина вылетела на обочину, снесла около двух метров дорожного ограждения и врезалась в пень.
На данный момент женщина, управлявшая машиной, доставлена в больницу им. Ваныкина. По словам родственников пострадавшей, сейчас с ней все относительно хорошо. Из-за аварии она находится в шоковом состоянии.
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