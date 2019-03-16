В Туле «Митсубиси» снесла забор и врезалась в пень

фото Сергея Старикова.

ДТП произошло напротив дома №30 по ул. Первомайская в Туле.

По предварительным данным, двигаясь в направлении ул. Дм. Ульянова водитель «Митсубиси» внезапно почувствовала себя плохо и потеряла контроль над авто. В результате машина вылетела на обочину, снесла около двух метров дорожного ограждения и врезалась в пень.

На данный момент женщина, управлявшая машиной, доставлена в больницу им. Ваныкина. По словам родственников пострадавшей, сейчас с ней все относительно хорошо. Из-за аварии она находится в шоковом состоянии.