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Два жителя Тульской области попались на хранении наркотиков

Два жителя Тульской области попались на хранении наркотиков

По данным фактам в полиции возбуждены уголовные дела.

Оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков МОМВД «Богородицкий» в квартире 27-летнего безработного жителя села Папоротка изъято 7,7 гр каннабиса, а также 109 гр конопли.

В Плавском районе при проведении оперативных мероприятий сотрудниками полиции в посёлке Белая Гора был задержан нигде не работающий и ранее судимый 22-летний житель Алексина. При личном досмотре у него изъято 3,47 гр смеси, содержащей героин.

По данным фактам в полиции возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.228 УК РФ, предусматривающей наказание за незаконный оборот наркотиков.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:22 +3
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