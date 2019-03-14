В Плавске стоматологи лечили людей грязными инструментами

ООО «Стома-люкс», что находится в Плавске по ул. Свободы, Роспотребнадзор проверял по жалобе жителя.

В ходе проведения административного расследования санитарные врачи выявили множество нарушений:

в работе используются нестерильные изделия медицинского назначения (стоматологические инструменты, ватные валики);

дезинфекция изделий медицинского назначения осуществляется с нарушением требований;

контроль качества предстерилизационной очистки не проводится;

журнал учета стерилизации изделий медицинского назначения, журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки ведутся не по установленной форме.

Кроме того, в стоматологии нерегулярно проводили влажную уборку помещений, не соблюдая дезинфекционный режим. А сотрудники не предоставили сведений о прохождении периодического медицинского осмотра и профилактических прививках, в том числе против кори, гриппа, вирусного гепатита В.

Роспотребнадзор применил обеспечительную меру – деятельность клиники приостановили. Протокол о правонарушении и о временном запрете деятельности в отношении ООО «Стома-люкс» санитарные врачи направили в Плавский районный суд.

Постановлением районного суда ООО «Стома-люкс» признано виновным в совершении правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Суд вынес решение о приостановлении деятельности стоматологии сроком на 60 суток.

Кроме того, в клинике были выявлены нарушения прав потребителей: на информационном стенде нет информации о медработниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации, не был обнародован график работы медиков.

Установлены также факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с медицинскими отходами.

Возбуждено три дела об административном правонарушении в отношении юридического лица и в отношении должностного лица.