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В Плавске стоматологи лечили людей грязными инструментами

В Плавске стоматологи лечили людей грязными инструментами

Роспотребнадзор провел расследование по жалобе пациента. Суд закрыл стоматологию на 60 суток.

ООО «Стома-люкс», что находится в Плавске по ул. Свободы, Роспотребнадзор проверял по жалобе жителя.

В ходе проведения административного расследования санитарные врачи выявили множество нарушений:

  • в работе используются нестерильные изделия медицинского назначения (стоматологические инструменты, ватные валики);
  • дезинфекция изделий медицинского назначения осуществляется с нарушением требований;
  • контроль качества предстерилизационной очистки не проводится;
  • журнал учета стерилизации изделий медицинского назначения, журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки ведутся не по установленной форме.

Кроме того, в стоматологии нерегулярно проводили влажную уборку помещений, не соблюдая дезинфекционный режим. А сотрудники не предоставили сведений о прохождении периодического медицинского осмотра и профилактических прививках, в том числе против кори, гриппа, вирусного гепатита В.

Роспотребнадзор применил обеспечительную меру – деятельность клиники приостановили. Протокол о правонарушении и о временном запрете деятельности в отношении ООО «Стома-люкс» санитарные врачи направили в Плавский районный суд.

Постановлением районного суда ООО «Стома-люкс» признано виновным в совершении правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Суд вынес решение о приостановлении деятельности стоматологии сроком на 60 суток.

Кроме того, в клинике были выявлены нарушения прав потребителей: на информационном стенде нет информации о медработниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации, не был обнародован график работы медиков.

Установлены также факты нарушения санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с медицинскими отходами.

Возбуждено три дела об административном правонарушении в отношении юридического лица и в отношении должностного лица.

 

сегодня, в 14:22 +1
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