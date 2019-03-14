Почему закрыт тульский ТЦ «Демидовский»?

Второй день торговый центр на ул. Металлургов не работает. Об этом в редакцию сообщили туляки.

Как стало известно Myslo, 13 и 14 марта ТЦ «Демидовский» в Пролетарском районе закрыт для посетителей из-за коммунальной аварии: произошел порыв силового кабеля, здание ТЦ обесточено.

Myslo связался с представителями торгового центра, которые подтвердили эту информацию. Когда ТЦ возобновит работу, пока данных нет.

– Идут восстановительные работы, когда они завершатся, пока трудно сказать, ждем ответ от рабочих, – сообщили в ТЦ.