Тульская Росгвардия ищет очевидцев ДТП со служебным автомобилем

Управление Росгвардии по Тульской области просит откликнуться очевидцев ДТП с участием служебного автомобиля вневедомственной охраны, которое произошло 9 марта 2019 года в 10.20 на пересечении улиц Советской и Тургеневской.

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Ранее Myslo сообщал об аварии с участием автомобиля вневедомственной охраны, которая произошла в центре Тулы. В пресс-службе Управления Росгвардии по Тульской области прокомментировали происшествие:

– Экипаж группы задержания вневедомственной охраны направлялся на охраняемый объект по сигналу тревоги. На перекрестке улиц Советской и Тургеневской один из участников дорожного движения не пропустил служебный автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом.

В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка, — сообщила начальник пресс-службы ведомства майор Ольга Асцатурова.