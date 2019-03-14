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Тульская Росгвардия ищет очевидцев ДТП со служебным автомобилем

Тульская Росгвардия ищет очевидцев ДТП со служебным автомобилем

Авария произошла в центре Тулы 9 марта.

Управление Росгвардии по Тульской области просит откликнуться очевидцев ДТП с участием служебного автомобиля вневедомственной охраны, которое произошло 9 марта 2019 года в 10.20 на пересечении улиц Советской и Тургеневской.

Телефоны для связи: 32-21-48, 55-01-65, 8-999-374-16-44.

Ранее Myslo сообщал об аварии с участием автомобиля вневедомственной охраны, которая произошла в центре Тулы. В пресс-службе Управления Росгвардии по Тульской области прокомментировали происшествие:

– Экипаж группы задержания вневедомственной охраны направлялся на охраняемый объект по сигналу тревоги. На перекрестке улиц Советской и Тургеневской один из участников дорожного движения не пропустил служебный автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками и спецсигналом.

В результате столкновения никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. По данному факту проводится проверка, — сообщила начальник пресс-службы ведомства майор Ольга Асцатурова.

сегодня, в 15:10 0
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