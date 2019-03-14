новости
новости
Регистрация
На Губернском катке Тулы сыграют легенды отечественного хоккея

На Губернском катке Тулы сыграют легенды отечественного хоккея

22 марта в оружейной столице состоится закрытие ледового сезона.

Впервые на Губернском катке Тулы легендарные звезды отечественного хоккея встретятся с игроками сборной Ночной хоккейной лиги Тульской области. Матч будет приурочен к закрытию ледового сезона.

По приглашению губернатора Алексея Дюмина в спортивном празднике примут участие звезды советского и российского хоккея: Александр Якушев, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Сергей Федоров, Алексей Жамнов и другие. Матч начнётся в 19.00.

Затем для туляков пройдёт массовое катание – с 20.30 до 22.00 все желающие покататься на коньках под зажигательную музыку DJ Деш и DJ Салават. На сцену также выйдет танцевальная группа NEO. На площади Ленина можно будет согреться горячим чаем, кофе и безалкогольным глинтвейном. 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:09 +2
Другие статьи по темам
Событие
закрытие сезона на Губернском каткехоккейный матчНочная хоккейная лига
Место
Тулаплощадь Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Открой рот: в Туле выберут лучшего чтеца
Открой рот: в Туле выберут лучшего чтеца
Как будет работать закон по борьбе с фейковыми новостями
Как будет работать закон по борьбе с фейковыми новостями
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.