На Губернском катке Тулы сыграют легенды отечественного хоккея

Впервые на Губернском катке Тулы легендарные звезды отечественного хоккея встретятся с игроками сборной Ночной хоккейной лиги Тульской области. Матч будет приурочен к закрытию ледового сезона.

По приглашению губернатора Алексея Дюмина в спортивном празднике примут участие звезды советского и российского хоккея: Александр Якушев, Валерий Каменский, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, Сергей Федоров, Алексей Жамнов и другие. Матч начнётся в 19.00.

Затем для туляков пройдёт массовое катание – с 20.30 до 22.00 все желающие покататься на коньках под зажигательную музыку DJ Деш и DJ Салават. На сцену также выйдет танцевальная группа NEO. На площади Ленина можно будет согреться горячим чаем, кофе и безалкогольным глинтвейном.