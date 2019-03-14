Открой рот: в Туле выберут лучшего чтеца

В Туле выберут лучшего чтеца в рамках Чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой рот». Отборочный тур пройдет в тульском Harat’s Pub 7 апреля. Победитель посоревнуется с другими участниками от Владивостока до Лондона за право стать чемпионом и получить свой главный приз летом в Москве.

По правилам чемпионата, участники в неформальной обстановке читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а победитель получает в подарок приз от партнера Чемпионата — издательства Ad Marginem. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух – лотерея. Интрига сохраняется до самого конца.

Этапы Чемпионата пройдут более чем в 200 городах России, в Париже, Страсбурге, Лондоне, Таллине и др. Финал Чемпионата состоится летом в Москве. Издательство Ad Marginem в этом сезоне – главный партнер Чемпионата. Все победители в своих городах получают в подарок книги от издательства. Официальным микрофоном Чемпионата «Открой рот» является продукция тульской «Октавы».