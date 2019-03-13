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В Тульскую область вернется зима с морозами и снегопадами
Фото Алексея Пирязева.

В Тульскую область вернется зима с морозами и снегопадами

Гидрометцентр России прогнозирует похолодание уже в ближайшие дни.

На этой неделе в Центральный регион вернется зима, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
 
В среду температура составит от 0 до +5 градусов днем, местами пройдет снег. Ночью температура опустится до -12 градусов.
 
Однако затем температура пойдет на повышение. И в воскресенье столбик термометра поднимется до +8 градусов. Начало следующей недели порадует потеплением до +10 градусов.
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:30 +8
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