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Как работал тульский минздрав в 2018 году
Фото из архива Myslo.

Как работал тульский минздрав в 2018 году

Министр Андрей Третьяков подвел итоги работы министерства здравоохранения Тульской области на пресс-конференции.

Приведем несколько цифр, озвученных министром.

Главным результатом работы министр назвал «ликвидацию очередей в тульские поликлиники»: 70% поликлиник пользуются электронной записью, и очередей больше нет.

Процент удовлетворенности пациентов работой поликлиник вырос до 64,9% — на 14% по сравнению с 2018 годом.

В 2019 году в регионе построят еще 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Тем самым, потребность региона в ФАПах будет закрыта.

Телемедицинские установки позволяют получать консультации на местах из областной больнице или федеральных центров. По словам министра, это не «лечение по телевизору, как было в СССР». Подробнее о телемедицине – здесь. В 2018 году в тульские больницы закуплено пять телемобильных комплексов. В 2019 планируется приобрести еще пять.

Создан центр медицины катастроф. Все вызовы поступают в единую диспетчерскую. На вызовы приезжает бригада, ближайшая к месту вызова. Также Центр получил 13 новых машин скорой помощи. Основной показатель теперь: 78% доездов – за 20 минут. Подробно о работе ЦМК Myslo писал здесь.

Пересмотрена маршрутизация больных с инфарктом и инсультом — чтобы сразу оказывать высокотехнологичную помощь. Для областной больницы закуплен новый ангиограф.

По итогам года смертность от болезней кровообращения в регионе снизилась на 12%. Общая смертность в регионе снизилась на 2,3%.

Показатель младенческой смертности также стал ниже — в 2018 году на 31%. И впервые за всю историю тульского здравоохранения уровень стал ниже общероссийской.

– Этот год мы посвятим онкологии и борьбе с ней, – сказал Андрей Третьяков. – В 2019 году будут созданы амбулаторные онкоцентры в Туле, Новомосковске и Щекино. В профилактических акциях приняли участие 19 тысяч туляков.
 

сегодня, в 12:20 −1
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