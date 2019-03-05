В Туле подвели итоги работы регионального правительства в 2018 году

4 марта на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина подвели итоги работы регионального правительства за 2018 год.



О них доложил первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Демография

Валерий Шерин отметил, что всего семьи с детьми в регионе получают 56 выплат, из которых 44 установлены региональным законодательством.

За счет средств бюджета области в 2018 году введены новые выплаты для семей. Так, с 1 июля прошедшего года ежемесячную денежную выплату в размере 3 тыс. рублей на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет получают при рождении первенца женщины, не достигшие 25-летнего возраста, с учетом критерия нуждаемости.



Возобновлены выплаты при рождении второго ребенка семьям, не получающим ежемесячное пособие в соответствии с «чернобыльским» законом.



За 2018 год зарегистрирован 12381 родившийся, что меньше уровня 2017 года на 1037 человек (на 7,7%).

В результате принимаемых мер в 2018 году удалось снизить темп падения рождаемости.

На 1,8% увеличилась доля повторных рождений и составила 59,7%.

Алексей Дюмин задал заместителю председателя правительства Тульской области Марине Левиной вопрос о проработке мер по стабилизации демографических процессов.



Марина Левина сообщила, что совместно с независимыми экспертами в сфере демографии проведен детальный анализ тенденций рождаемости в регионе – очередности рождений детей, вклада в общую рождаемость отдельных возрастных групп женщин. На его основе завершается подготовка предложений по обновлению комплекса мер социальной поддержки семей с детьми.





Здравоохранение

В 2018 году открыто 20 ФАПов. Проведены капитальные ремонты 12 ФАПов и 1 врачебной амбулатории, приобретены 3 мобильных медицинских комплекса.



В 2019 году планируется завершить строительство 2 корпусов (изоляционно-диагностического и палатно-боксированного) ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» с привлечением средств федерального бюджета. По строительству нового корпуса Тульского областного перинатального центра заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении субсидий. Завершено проектирование, идет подготовка к проведению конкурсных процедур по определению подрядчика и началу строительства.



По сравнению с 2017 годом число умерших сократилось на 2,6%, коэффициент смертности на 1000 жителей снизился на 1,8%.



Однако демографическая ситуация в регионе остается достаточно сложной.

Число умерших в 2018 году превысило число родившихся

в 1,9 раза.

Выросла смертность от новообразований на 100 тыс. жителей на 0,9%.

– В регионе сохраняется высокая смертность от новообразований. Для более качественного оказания медицинской помощи необходимо строительство специализированного онкологического центра, – отметил Алексей Дюмин.

Глава региона поручил министру здравоохранения Тульской области Андрею Третьякову и министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко проработать вопрос строительства такого центра в регионе. В этом году необходимо приступить к разработке проектной документации для своевременного вхождения в федеральную адресную инвестиционную программу.

Образование

Валерий Шерин сообщил, что основные направления деятельности правительства в сфере образования – это развитие инфраструктуры, повышение качества образования.



В сентябре в Ясной Поляне открылся Центр поддержки одаренных детей - уже второй в регионе. В Туле введена в эксплуатацию новая школа на 600 мест.

В 2018 году услуги по отдыху и оздоровлению оказаны более 100 тыс. школьников или 77,8% от общего числа детей школьного возраста.



В областном центре начали работать 3 детских сада. Начато строительство детского сада на 160 мест в Веневе, 2 детских садов на 120 и 75 мест в Туле, 2 детских садов на 160 и 240 мест в Новомосковске.



Продолжена работа по развитию технического направления в системе дополнительного образования детей. Созданы 5 мини-технопарков, реализованы новые проекты «Яндекс.Лицей» и «Школа информационной безопасности». Тульская область стала участником стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов».

В 2018 году в учреждениях среднего профессионального образования региона появились новые специальности, которые востребованы на современном производстве, и они введены под заказ конкретных работодателей. Воссоздана и начала работу военная кафедра в ТулГУ. Создана научно-производственная рота.

Губернатор отметил важность того, чтобы после обучения выпускники были востребованы работодателями. Министр образования Тульской области Алевтина Шевелева сообщила, что уже четвертый год в отношении всех студентов, поступающих на 1 курс в колледжи и техникумы, заключаются договоры с работодателями региона по подготовке специалистов для предприятий. В 2018-2019 учебном году 88,57% (5473) таких договоров содержат обязательства предприятий о приеме обучающегося для прохождения производственной практики; 11,43% (706) – об организации дуального обучения с возможностью дальнейшего трудоустройства на предприятия.

Культура

Председатель правительства отметил, что обеспеченность Тульской области учреждениями культурно-досугового профиля составляет 75%, по ЦФО этот показатель – 67%. По программе «100 клубов на селе» отремонтированы 13 сельских клубов в 10 муниципалитетах области. В рамках проекта «Культура малой родины» укреплена материально-техническая база 25 домов культуры и проведен текущий ремонт 7 домов культуры в 15 муниципальных образованиях.

Посещаемость музеев Тульской области ежегодно увеличивается и в 2018 году составила 3,8 млн человек. В регионе активно ведется подготовка к проведению празднования 500-летия возведения Тульского кремля в 2020 году. В 2018 году 7 объектов культурного наследия отреставрированы и три учреждения культуры отремонтированы.





Спорт

По словам Валерия Шерина, в прошлом году введено в эксплуатацию 11 спортивных объектов, капитально отремонтировано 11 ФОКов. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 40% от общей численности жителей. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их единовременной пропускной способности, – 58,0%. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом – 83,0%.

Строительство и ЖКХ

По итогам 2018 года введено 726,5 тыс. кв. метров жилья, что на 4,3% больше показателя 2017 года. За счет средств регионального и местных бюджетов продолжились программные мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья. В рамках региональной программы приобретено 267 жилых помещений общей площадью 12,5 тыс. кв. м. Общий объем финансирования составил 507 млн рублей.

В 2018 году планировалось обеспечить жильем 416 детей-сирот, но из-за срыва сроков застройщиком приобретено было лишь 168 квартир.

В январе 2019 года застройщик выполнил свои обязательства, ключи от оставшихся квартир переданы.



По программе обеспечения жильем молодых семей возможностью улучшить жилищные условия воспользовались 424 семьи.



Глава регионального правительства отметил, что завершены работы по строительству внутрипоселковых газопроводов общей протяженностью 33 км в 11 населенных пунктах Белевского, Богородицкого, Веневского, Кимовского, Киреевского, Суворовского и Щекинского районов. Это обеспечивает возможность технологического присоединения 681 домовладения.

– В ходе подготовки к отопительному сезону 2018-2019 годов заменено почти 7% тепловых сетей (127,54 км) – это лучший показатель в Центральном федеральном округе, – подчеркнул Валерий Шерин.

В мае 2018 года заключено концессионное соглашение с объемом инвестиций 130,4 млн рублей на объекты теплоснабжения города Советска Щекинского района. В рамках соглашения концессионер ООО «Теплоснабжающая компания-Советск» построил новую котельную мощностью 40 МВт. С конца декабря котельная в штатном режиме осуществляет теплоснабжение и горячее водоснабжение всего города Советска. В целом в 2018 году в Тульской области в рамках реализации концессионных соглашений построено, реконструировано и модернизировано 10 котельных, а также реконструировано 3,3 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении. По предварительной оценке, объем инвестиций в указанные объекты теплоснабжения в 2018 году составил более 191 млн рублей.

– Приоритет нынешнего года – сети водоснабжения, – отметил председатель регионального правительства.

Валерий Шерин также сообщил, что в рамках проекта «Формирование современной городской среды» в 2018 году благоустраивались территории в 28 муниципальных образованиях – 303 дворовых территории и 30 общественных пространств. Выполнен капитальный ремонт конструктивных элементов в 1005 многоквартирных домах.

– Впервые за много лет в рамках региональной программы капитального ремонта началась планомерная работа по замене лифтов. На условиях софинансирования из регионального и местных бюджетов и при активном участии жителей заменено 102 лифта, – подчеркнул Валерий Шерин.

Дороги

Председатель регионального правительства отметил, что в прошлом году отремонтировано 192 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. «Тулаавтодор» полностью выполнил государственное задание.



Кроме того, завершены работы по реконструкции 2 искусственных сооружений (моста и водопропускной трубы) и отремонтированы 3 моста. Построены и введены в эксплуатацию 3 автоподъезда к животноводческим фермам в Одоевском, Белевском и Киреевском районах.

В 2019 году запланировано отремонтировать еще 313 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

По словам Валерия Шерина, в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог регионального и местного значения на 88 объектах (5 – регионального и 83 – местного значения в 9 муниципальных образованиях). Отремонтировано 121,8 км автодорог, общая стоимость работ по проекту – почти 1,5 млрд рублей.



Алексей Дюмин обратил внимание на необходимость своевременного и качественного выполнения всех работ.





Экология

Как доложил Валерий Шерин, в 2018 году продолжились мероприятия по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Проведена работа по рекультивации 2 крупных свалок в Богородицком и Щекинском районах общей площадью более 11 га. Разработана проектная документация по рекультивации ещё 4 муниципальных свалок.

Как сообщил глава регионального правительства, в рамках национального проекта продолжится работа по рекультивации крупных свалок, будут созданы новые объекты по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), отвечающие современным технологическим требованиям.

В целях развития системы особо охраняемых природных территорий создание парка национального парка «Тульские засеки» включено в федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

Установлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности для предотвращения загрязнения водного объекта реки Оки общей протяженностью 1682 километра.



Алексей Дюмин напомнил, что 1 марта состоялось совещание по вопросам перехода на новую систему обращения с ТКО.

– Работа комплексная, и здесь важна включенность всех организаций, а также жителей. Совместными усилиями мы можем навести порядок в отрасли, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Экономика

По словам Валерия Шерина, по ряду экономических показателей наблюдается рост: валовый региональный продукт по итогам 2018 году по предварительным данным составляет более 590 млрд рублей, это рост более чем на 2,6%. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по итогам года ожидается на уровне 146 млрд рублей (110% к предыдущему году в сопоставимых ценах).

В 2018 году по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития за 2017 год регион занял 8-е место, что позволило получить грант в размере 488,6 млн рублей. Резиденты активно осваивают созданные в области площадки перспективного развития – ОЭЗ «Узловая» и ТОСЭР «Ефремов».

Регион уже несколько лет входит в пятерку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ по уровню комфортности ведения бизнеса. Губернатор спросил зампреда правительства – министра экономического развития области Григория Лаврухина о том, какие меры предпринимаются, чтобы сохранить эти высокие позиции. По словам министра, показатели нацрейтинга закреплены за ответственными органами исполнительной власти, ежеквартально оценивается результат и текущий статус их выполнения. Совместно с Министерством экономического развития РФ в регионе реализуется проект «Трансформация делового климата». Его цель – запуск механизма оперативного реагирования власти на проблемы бизнеса, совершенствование законодательной базы. Важную роль в создании качественного делового климата играет работа по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Тульской области. В настоящее время из 12 целевых моделей в регионе в полном объеме реализованы 8. На постоянной основе ведется работа по привлечению инвесторов, сопровождению инвестиционных проектов.

Бюджет

Валерий Шерин и министр финансов Тульской области Владимир Юдин сообщили, что доходы бюджета области в 2018 году составили 74 млрд рублей, это рост на 11,1%. Впервые за всю историю Тульской области налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 59,1 млрд рублей, что на 6,1 млрд рублей или на 11,5% выше поступлений 2017 года. Расходы бюджета составили 70,3 млрд рублей, что на 1,1 млрд рублей выше 2017 года. Впервые за последние три года бюджет области исполнен с профицитом 3,7 млрд рублей. Объем госдолга региона был сокращен на 736,3 млн рублей до 17,9 млрд рублей.

Промышленность

Валерий Шерин также отметил, что позитивная динамика сохраняется в сфере промышленности. Объем отгруженной продукции промышленного производства увеличился на 16,6% и составил порядка 749 млрд рублей. Индекс промышленного производства – 102,3%. Заключены два первых региональных специальных инвестиционных контракта (СПИК) по проектам с общим объемом будущих инвестиций 4,2 млрд рублей и первый СПИК федерального уровня по проекту ООО «Тулачермет-Сталь». Тульская область вошла в число 6 пилотных регионов по реализации национальной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

Сельское хозяйство

Глава регионального правительства доложил губернатору, что индекс продукции сельского хозяйства в 2018 году составил 106,4%, в том числе:

в отрасли растениеводства – 104,9%;

в отрасли животноводства – 108,8%.

Обращаясь к заместителю председателя правительства – министру сельского хозяйства региона Дмитрию Миляеву, Алексей Дюмин, отметил, что по итогам прошлого года аграриям удалось добиться хороших показателей по надою молока в процентном соотношении (110,1% к 2017 году).

Но в абсолютных величинах молока в области недостаточно.

Губернатор поручил министерству сельского хозяйства продолжить наращивать его производство, в том числе привлекая новые инвестиции в эту отрасль.

Туризм

Председатель правительства отметил, что одним из перспективных направлений социально-экономического развития региона является туризм. Об этом свидетельствует динамика роста турпотока, который, по оценочным данным, по итогам 2018 года составит 729 тыс. человек, что выше уровня 2017 года на 12%, а численность иностранных туристов выросла на 12,5%. По предварительной оценке, объем услуг, оказанных в сфере туризма, за 2018 год составил 2,7 млрд рублей, что на 12,5% превышает значение показателя за 2017 год. В 2018 году область отмечена на федеральном уровне и занимает высокие места во всероссийских конкурсах и рейтингах.

Три событийных мероприятия региона вошли в Национальный календарь событий:

международный театральный фестиваль «Толстой Weekend», фестиваль «День пряника», международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово».

С 7 декабря 2018 по 7 января 2019 года в рамках проекта «Тула – новогодняя столица России» Тула приняла рекордное количество гостей из 51 региона России, а также из Португалии, Франции, Германии, Вьетнама, Израиля, Чехии и других стран мира.

Малое и среднее предпринимательство

По словам Валерия Шерина, правительство региона проводит целенаправленную работу по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Оборот розничной торговли по итогам 2018 года составил 289,5 млрд рублей – 102,3% в товарной массе к уровню 2017 года. В 2018 году государственную поддержку получили более 12 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Алексей Дюмин подчеркнул, что нужно ориентироваться не только на количество выданных субсидий, но и на рост числа субъектов МСП и занятых в частном бизнесе людей. Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов сообщил, что, по последним данным, в 2018 году количество зарегистрированных предпринимателей выросло на 2,5 % до 63,1 тысяч.

Ситуация в сфере занятости

По итогам 2018 года ситуация на рынке труда Тульской области стабильная. По оперативным данным, заработная плата по итогам года составила 34 196,7 рублей (рост на 8,5%). По размеру заработной платы Тульская область занимает 4-е место в ЦФО. Уровень регистрируемой безработицы – 0,46%, коэффициент напряженности на рынке труда – 0,2, что ниже среднероссийских значений.

За 2018 год сумма задолженности по заработной плате снизилась на 90 млн рублей (или на 18%), в том числе задолженность действующих предприятий снизилась на 22 млн рублей (или на 67%), задолженность предприятий-банкротов – на 59 млн рублей (или на 14%).

Губернатор поблагодарил членов правительства за успехи в отдельных отраслях. Алексей Дюмин отметил, что 2019 год ставит новые задачи, которые обозначены в Послании Президента и Национальных проектах. Основной приоритет региональной политики – это вопросы социально-экономического развития.

– В целом выбранные Тульской областью ориентиры развития созвучны Посланию Президента России в самых разных отраслях, будь то промышленность, бизнес-среда, здравоохранение, образование, культура или туризм. И, конечно, ключевая цель – улучшение качества жизни наших граждан, которое невозможно без опережающего развития во всех сферах, – сказал глава региона.

Алексей Дюмин поручил Валерию Шерину осуществлять контроль за выполнением всех региональных программ, а Григорию Лаврухину – подготовить подробный доклад о реализации нацпроектов в регионе и выступить с ним на одном из ближайших оперативных совещаний.

– По многим параметрам социально-экономического развития Тульская область входит в число лучших регионов страны. Но результаты, которых удалось добиться за последние годы, – не повод расслабляться. В национальных проектах поставлена задача – ежегодно наращивать динамику. Прошу всех учесть это в своей работе, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона также отметил: чтобы все планы стали реальностью, необходимо проявлять инициативу, работать на результат и нести ответственность за принятые решения.

– Мы работаем для того, чтобы жители чувствовали изменения в лучшую сторону. Важно не отмахиваться от людей, находиться с ними в диалоге, качественно и вдумчиво отрабатывать поступившие обращения, а не работать на отчет, – подытожил губернатор.