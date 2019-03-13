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Быть ли онкоцентру в Туле: площадей существующего онкодиспансера недостаточно
Фото из архива Myslo.

Быть ли онкоцентру в Туле: площадей существующего онкодиспансера недостаточно

Министр здравоохранения Андрей Третьяков на пресс-конференции рассказал о планах по строительству онкоцентра.

На пресс-конференции министру задали вопрос: насколько Туле необходим новый онкоцентр?

- Вся онкопомощь в Тульской области оказывается единой структурой — чтобы все жители могли получать адекватную медпомощь. Все пациенты проходят через консилиумы. При этом упор мы делаем на раннее выявление онкозаболеваний, — сказал министр. — Площадей существующего онкодиспансера недостаточно. Мы имеем койки для онкобольных в областной клинической больнице и других медучреждениях. Но этого недостаточно.

Поэтому губернатор принял решение о строительстве онкоцентра.

Сейчас мы подбираем земельный участок — в районе онкодиспансера и областной больницы. Начинаем работу над проектной документацией.

По словам министра, центр должен располагаться максимально близко к тем медучреждениям, где уже есть оборудование для онкобольных.

Андрей Третьяков также отметил, что одновременно с онкопомощью в регионе будут развивать и паллиативную помощь. В Тульской области есть несколько учреждений, оказывающих такую помощь. В планах минздрава — создание специального центра реабилитации.

Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 12:45 +3
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