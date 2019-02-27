Министр здравоохранения РФ проинспектировала работу Тульского центра медицины катастроф

Фото Дмитрия Дзюбина.

Система скорой медпомощи в регионе автоматизирована с 2017 года, все подразделения скорой подключены к единой информационной системе. По словам Сёминой, результат работы превзошел самые смелые ожидания: «Мы видим улучшение времени доезда, видим отзывы жителей. Мы полностью исключили вероятность потери вызова и невозможность дозвона на телефон 03».

Система автоматизирована и сама определяет ближайшую к месту вызова бригаду. При этом всё в структуре одного учреждения, и границ территорий, границ муниципальных образований для скорой помощи нет. На вызов едет ближайшая бригада.

– Диспетчеры работают по скриптам, в каждой диспетчерской есть ответственный сотрудник, который работает в дневное время, и в ночь остается старший диспетчер. У нас современная IP-телефония, а на мониторе выведен функционал, можно проследить, как работают диспетчеры, сколько принято вызовов, какова продолжительность разговора, какое максимальное время ожидания, сколько и как работает диспетчер.

Работа каждого диспетчера строго регламентирована по перерывам на отдых, ему должен своевременно предоставляться перерыв (строго 15 минут каждые три часа работы и обязательный ночной сон по 2 часа с 23.00 до 6.00). К слову, в ТЦМК для работников есть оборудованная комната отдыха.

Система фиксирует время труда и отдыха диспетчеров, сколько вызовов принял и обработал каждый сотрудник. Это важно, так как система оплаты труда дифференцирована.

Также все номера звонящих фиксируются, есть возможность перезвонить и уточнить что-то, диспетчер может перепроверить данные.

В другой диспетчерской министру показали, как работает система отслеживания бригад скорой.

На большом мониторе можно в режиме реального времени отследить, где находятся бригады: какие-то машины движутся, какие-то стоят «на адресе». Значки на карте разные по цвету — одни едут на вызов, другие находятся у пациента, третьи — в стационаре оформляют больного в случае госпитализации. Система отображает каждый этап работы скорой: медики фиксируют их на планшете, которыми оснащены бригады.

При этом диспетчер может открыть и увидеть все вызовы по каждой бригаде за сутки, посмотреть время нахождения у конкретного пациента, какое решение принято медиками и куда они направляются. Можно открыть карту и увидеть, где находится бригада, если, к примеру, на одном адресе она находится слишком долго, особенно если повод к вызову не предполагает длительного нахождения по указанному адресу. Так можно оценить, не требуется ли самим медикам помощь.

Время нахождения на приемах строго регламентировано — оно должно составлять не более 20 минут. Если нужно больше времени, чтобы оценить состояние пациента, его положено госпитализировать для дифференциальной диагностики. Это существенно позволяет скорой экономить ресурсы.

– Сейчас мы также приступили к организации консультативного центра, у нас работают врачи-консультанты для работы с хроническими пациентами, которые привыкли обращаться в службу скорой помощи, — говорит Татьяна Сёмина. — Это люди, которым нужен совет, нужно скорректировать терапию. Поскольку наша система интегрирована с региональной информационной системой, и диспетчер, и врач-консультант может подгрузить информацию по каждому пациенту, открыть его электронную медкарту, посмотреть, какая ему назначена терапия, какое лечение он получает, может посмотреть результаты лабораторных исследований и другие показатели, скорректировать терапию, дать совет. Эта консультация также может быть категорирована как неотложный вызов.

По словам Сёминой, нагрузка на диспетчеров существенно выросла. Раньше диспетчер находился в своем районе, который обслуживает около 8000 человек. Сейчас же это напряженная работа, около 300 звонков в сутки.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова:

– Тульский центр современный, полностью цифровизированный, четко и ясно показывающий, где находится человек, которому нужна помощь, есть ли рядом линейная бригада или реанимобиль. Здесь я вижу четкие критерии, когда и какая машина направляется к пациенту. Важно, что налажена работа операторов, дозвон происходит без каких-либо препятствий (и он существенно ускорился). Насколько я знаю, в регионе нет проблем с тем, чтобы вызвать скорую помощь.

Министр также отметила, что для операторов ТЦМК предусмотрено время на отдых, есть специально оборудованная антистресс-комната, у работников есть возможность полноценно отдохнуть. Причем рабочий график составлен таким образом, чтобы в ночное время можно было выделить время на сон.

– Прекрасно организована работа диспетчерских центров, — сказала Скворцова. — Такие центры должны быть организованы во всех 85 регионах России до конца следующего года.

Также министр рассказала, что Тульская область уже практически завершила строительство ФАПов, причем для этого было запущено специальное производство модульных структур.

Следует отметить, что за один только 2018 год Тульская область на 31% снизила младенческую смертность, потому что нормально заработала перинатальная служба, — сказала Скворцова. — Всё оцифровано, службы соединены единой базой, врачи наблюдают каждую беременную и имеют четкое понимание, куда и когда направить ее для родоразрешения.

В целом министр отметила позитивные тенденции в плане здравоохранения в Тульской области.

Напомним, Центр медицины катастроф был создан в Туле 12 апреля 2018 года. Он объединил диспетчерские и бригады скорой помощи Тулы.