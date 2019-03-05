В Туле построят онкологический центр

Фото из архива Myslo.

В 2019 году планируется завершить строительство двух корпусов (изоляционно-диагностического и палатно-боксированного) ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» с привлечением средств федерального бюджета.

По строительству нового корпуса Тульского областного перинатального центра заключено соглашение с Минздравом РФ о предоставлении субсидий. Завершено проектирование, идет подготовка к проведению конкурсных процедур по определению подрядчика и началу строительства.



По сравнению с 2017 годом число умерших сократилось на 2,6%, коэффициент смертности на 1000 жителей снизился на 1,8%.

Однако демографическая ситуация в регионе остается достаточно сложной. Число умерших в 2018 году превысило число родившихся

в 1,9 раза.

Выросла смертность от новообразований на 100 тыс. жителей на 0,9%.

– В регионе сохраняется высокая смертность от новообразований. Для более качественного оказания медицинской помощи необходимо строительство специализированного онкологического центра, – отметил Алексей Дюмин.

Глава региона поручил министру здравоохранения Тульской области Андрею Третьякову и министру строительства и ЖКХ Тульской области Элеоноре Шевченко проработать вопрос строительства такого центра в регионе. В этом году необходимо приступить к разработке проектной документации для своевременного вхождения в федеральную адресную инвестиционную программу.