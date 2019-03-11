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Стартовал прием заявок на присуждение премии ВОРДИ

Стартовал прием заявок на присуждение премии ВОРДИ

Подробнее – в нашей статье.

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов сообщает о начале проведения конкурса на присуждение премии ВОРДИ «Родительское спасибо».

На соискание премии могут быть выдвинуты специалисты и руководители, зарекомендовавшие себя внимательным и профессиональным отношением во всех сферах взаимодействия с детьми и взрослыми с ОВЗ и инвалидностью и их семьями, в том числе из организаций различной формы собственности, ведомств, органов власти.

Цель и задачи:

  • повышение престижа, развитие успешного взаимодействия и заинтересованности представителей различных профессий в работе и реализации проектов и программ для детей и взрослых с инвалидностью целевой группы ВОРДИ и их семей;
  • поощрение успешных практик и деятельности в сфере повышения качества жизни детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью и их семей.

Соискатели вправе выдвигать некоммерческие организации или родительские группы от 30 человек. Заявку можно заполнить здесь.

Конкурс на соискание премии проводится в два этапа: региональный и федеральный.

Прием заявок регионального тура производится до 20 марта 2019 года на электронную почту тульского регионального отделения ВОРДИ. 

Церемония награждения федерального уровня состоится 25−26 апреля 2019 года.

С Положением о премии можно ознакомиться здесь.

 

Премия учреждена Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ) как Всероссийская премия с использованием грантовой поддержки Фонда Росконгресс.

сегодня, в 20:00 +1
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