Стартовал прием заявок на присуждение премии ВОРДИ

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов сообщает о начале проведения конкурса на присуждение премии ВОРДИ «Родительское спасибо».

На соискание премии могут быть выдвинуты специалисты и руководители, зарекомендовавшие себя внимательным и профессиональным отношением во всех сферах взаимодействия с детьми и взрослыми с ОВЗ и инвалидностью и их семьями, в том числе из организаций различной формы собственности, ведомств, органов власти.

Цель и задачи:

повышение престижа, развитие успешного взаимодействия и заинтересованности представителей различных профессий в работе и реализации проектов и программ для детей и взрослых с инвалидностью целевой группы ВОРДИ и их семей;

поощрение успешных практик и деятельности в сфере повышения качества жизни детей и взрослых с ОВЗ и инвалидностью и их семей.

Соискатели вправе выдвигать некоммерческие организации или родительские группы от 30 человек. Заявку можно заполнить здесь.

Конкурс на соискание премии проводится в два этапа: региональный и федеральный.

Прием заявок регионального тура производится до 20 марта 2019 года на электронную почту тульского регионального отделения ВОРДИ.

Церемония награждения федерального уровня состоится 25−26 апреля 2019 года.

С Положением о премии можно ознакомиться здесь.

Премия учреждена Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ) как Всероссийская премия с использованием грантовой поддержки Фонда Росконгресс.