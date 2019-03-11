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За участие в массовом забеге туляки получат билеты на футбол

За участие в массовом забеге туляки получат билеты на футбол

Лучших легкоатлетов поощрят поездками в Крым.

В воскресенье, 17 марта в Тульском кремле пройдет Большой легкоатлетический забег «Мы вместе», посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Россией.

Дистанция для детей составит 300 метров, для взрослых – 2,5 километра. В атриуме кремля будут обустроены раздевалки и гардероб. Предусмотрен электронный хронометраж с моментальным результатом. 

Все бегуны получат билеты на матч «Арсенала», а победители мужского и женского забегов отправятся в экскурсионную поездку по Крыму. Также для туляков будут работать интерактивные площадки, мастер-классы, фотовыставка «Достопримечательности Крыма», состоится концерт. Подкрепиться можно будет горячим чаем и традиционной солдатской кашей.

Сбор участников – в 9.30 в атриуме кремля. При себе нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении. Старт забегов в 11.00. Предварительная регистрация – здесь

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:18 0
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