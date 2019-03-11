С 1 марта в Тульской области регоператор ООО «МСК-НТ» предоставляет новые скидки по «мусорной строке»

Скидка предоставляется на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО по объектам недвижимости, в которых никто не проживает.

ООО «МСК-НТ» – один из ведущих региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, который официально приступил к прямому исполнению своих обязательств в Тульской области с 1 января 2019 года. Компания обслуживает Арсеньевский, Белёвский, Богородицкий, Венёвский, Воловский, Дубенский, Заокский, Каменский, Кимовский, Куркинский, Одоевский, Плавский, Суворовский, Тепло-Огарёвский, Узловский, Чернский, Ясногорский районы, а также Алексин, Донской, Ефремов, Новомосковск, поселки Славный и Новогуровский. В некоторых муниципалитетах компания приступила к работе еще с осени 2018 года.

Регоператор ООО «МСК-НТ» организовал успешную работу многоканального call-центра в Тульской области. В основном жители области интересуются порядком оплаты квитанций за вывоз ТКО, возможными льготами по оплате услуги, условиями заключения и перезаключения договоров для организаций, в том числе садоводческими кооперативами. Представители компании ответили на наиболее частые вопросы жителей:

Как получить скидку на услугу собственнику жилого помещения, в котором никто не прописан и не живет?

С 1 марта 2019 года региональным оператором предоставляется скидка на оплату услуги по обращению с ТКО в размере 100% гражданам, имеющим в собственности неиспользуемые квартиры и/или индивидуальные жилые дома, при отсутствии постоянно и временно проживающих и зарегистрированных в жилом помещении (жилом доме) лиц.

Данная скидка предоставляется в заявительном порядке за услуги, оказанные после 1 марта 2019 года, на период не более шести месяцев с возможностью последующего продления.

Для получения скидки жителям необходимо предоставить в АО «ОЕИРЦ» (для граждан из 22 муниципалитетов) и в ООО «Центр КРиС» (для проживающих в Новомосковске) следующие документы:

заявление на предоставление льготы;

документ, подтверждающий отсутствие в жилом помещении (жилом доме) постоянно и временно проживающих и зарегистрированных лиц;

справку из энергоснабжающей организации о помесячном объёме, потребленной в жилом помещении (жилом доме) электроэнергии за январь и февраль 2019 года;

справку из водоснабжающей организации о помесячном объёме, потребленной в жилом помещении (жилом доме) холодной воды за январь и февраль 2019 года.

При отсутствии одной из услуг, исходя из степени благоустройства дома, предоставляется соответствующая справка из ресурсоснабжающей организации.

Чтобы получить 100-процентную скидку на услугу, должны быть соблюдены следующие условия:

объём коммунальных услуг, потреблённых в январе и феврале 2019 года, не должен превышать 0,1 м3 в мес. (холодная вода) и 30 кВт/ч в мес. (электроэнергия);

Если указанный порог расхода коммунальных ресурсов превышен, в том числе по одному из показателей, скидка не предоставляется.

Если установленные объемы по воде и электроэнергии не превышены в январе-феврале 2019 года, то собственнику предоставят скидку на последующие месяцы – не более шести. Причем потребуется подтверждение оснований для предоставления скидки в течение 30 дней после истечения периода предоставления скидки. В случае не предоставления подтверждения в указанный срок начисления возобновляются за весь неподтвержденный период.

В случае, если установленные объемы превышены в один либо несколько месяцев 6-месячного периода, скидка предоставляется только за подтвержденный отчетный период.

Если оснований для предоставления скидки больше нет, гражданин обязан обратиться к региональному оператору в течение 5 рабочих дней с момента такого прекращения с заявлением о возобновлении начислений.

Нужно ли жителям частного сектора и садоводческим товариществам перезаключать договоры на вывоз мусора?

Основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО является заявка потребителя или его законного представителя в письменной форме на заключение такого договора, подписанная потребителем или лицом, действующим от имени потребителя на основании доверенности, либо предложение регоператора о заключении договора на оказание услуг по обращению с ТКО.

Если потребитель не направил регоператору заявку, договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным на условиях типового договора (опубликован на сайте ООО «МСК-НТ») и вступившим в силу согласно п. 8 Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156.

Таким образом, ООО «МСК-НТ» заключило договоры на обращение с ТКО со всеми потребителями, расположенными в зоне его деятельности, включая СНТ, ДНП, ГСК. Для заключения письменного договора, согласования места накопления отходов и использования контейнеров потребителя, необходима заявка с приложением документов, перечисленных в п. 8 (7) Постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156.

В настоящее время от СНТ Тульской области поступило несколько десятков заявок для заключения договоров на обращение с ТКО.

Где можно оплатить коммунальную услугу по обращению с ТКО без комиссии?

Оплатить без комиссии услугу по обращению с ТКО, включенную в Единый платежный документ АО «ОЕИРЦ», вы можете в

— ПАО «Сбербанк России»;

— Сбербанк-Онлайн;

— Почта России;

— ПАО «Банк ВТБ»;

— ПАО Банк «ФК Открытие»;

— АО «ГазпромБанк»;

— АО «Россельхозбанк»;

— АО «Газэнергобанк»;

— АО «МИнБ»;

— пункты приема платежей АО «ОЕИРЦ».

Адреса пунктов оплаты вы можете найти по ссылке

Жители муниципального образования городской округ Новомосковск могут оплатить квитанцию ООО «Центр КриС» без комиссии в:

— кассах ООО «Центр КРиС»;

— ПАО «Сбербанк России»;

— Сбербанк-Онлайн;

— отделениях Почты России.