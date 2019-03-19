Видеорегистратор снял ДТП с вылетевшим на тротуар ВАЗом на ул. Ложевой в Туле

Стоп-кадр из видео.

Запись полностью подтверждает слова водителя Lada Priora о том, что он ехал на зеленый сигнал светофора.

Напомним, вечером 17 марта на пересечении улиц Ложевой и Калинина в Туле произошло серьезное ДТП с участием ВАЗ-2114 и Lada Priora. По словам водителя второго автомобиля, он ехал в направлении к ул. Кирова, а «четырнадцатая» непосредственно перед столкновением поворачивала налево, на ул. Калинина.