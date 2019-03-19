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Видеорегистратор снял ДТП с вылетевшим на тротуар ВАЗом на ул. Ложевой в Туле
Стоп-кадр из видео.

Видеорегистратор снял ДТП с вылетевшим на тротуар ВАЗом на ул. Ложевой в Туле

Запись полностью подтверждает слова водителя Lada Priora о том, что он ехал на зеленый сигнал светофора.

Напомним, вечером 17 марта на пересечении улиц Ложевой и Калинина в Туле произошло серьезное ДТП с участием ВАЗ-2114 и Lada Priora. По словам водителя второго автомобиля, он ехал в направлении к ул. Кирова, а «четырнадцатая» непосредственно перед столкновением поворачивала налево, на ул. Калинина.
 
В сети очевидец опубликовал запись с видеорегистратора своего автомобиля. Запись полностью подтверждает слова водителя Lada Priora о том, что он ехал на зеленый сигнал светофора и что в момент столкновения на тротуаре находилась женщина, которая быстро сориентировалась и успела отскочить от ВАЗа.
 

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:50 +14
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