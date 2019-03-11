Проводы зимы в Туле: сжигание чучела Масленицы и фейерверк

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Праздничные мероприятия в тульских парках посетили более 32 тысяч человек.

10 марта туляки с размахом проводили зиму. В Центральном парке гулянья развернулись на 12 тематических площадках. Гостей угощали горячим чаем и блинчиками со сметаной, сгущенным молоком и вареньем.

На большом кругу развернулась ярмарка тульских мастеров, где можно было купить вкусный шашлык, пирожки с разнообразной начинкой, чай и много других вкусностей.

Рядом расположилась кузнечная слобода, в которой желающие могли понаблюдать за работой кузнецов и даже при помощи мастера выковать себе красивый цветок. Здесь же в знахарской лавке дамы учились готовить «зелья» для молодости и красоты.

На центральной аллее расположился «Матрёшкин парк», подаривший гостям парка возможность сделать весёлые фотографии. Рядом исполнялись русские народные песни.

На эстраде на протяжении семи часов продолжалась разнообразная концертная программа. Выступили группы «Баян Микс», «Ракеты», тулякам представили огненное шоу, которое продолжил праздничный фейерверк.

Кульминацией праздничных мероприятий стало сжигание чучела Масленицы.