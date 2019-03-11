Взятка алкоголем: дело тульских сотрудников МЧС передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тулы по Пролетарскому округу ГУ МЧС России по Тульской области.

40-летний заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы и его 33-летний начальник обвиняются в двух фактах получения взятки.

По версии следствия, в декабре 2017 года замначальника вынес распоряжение о проведении внеплановой проверки одного из кафе в Пролетарском районе Тулы. Основанием стало поступление информации о фактах нарушения в нем пожарной безопасности. Он провел выездную проверку и выявил ряд нарушений, влекущих привлечение ответственных лиц кафе к административной ответственности. Об этом он сообщил своему начальнику. С ним-то они и договорились, что накладывать штраф на ответственных не будут и за это получат взятку.

12 декабря 40-летний обвиняемый вызвал в служебный кабинет представителя кафе и сообщил о выявленных в ходе проверки нарушениях, после чего они прошли в кабинет к 33-летнему обвиняемому, где последний предложил в обмен на алкогольную продукцию не привлекать ответственных лиц к административной ответственности. Представитель кафе согласилась.

15 декабря она передала 40-летнему обвиняемому 48 бутылок алкогольной продукции. В свою очередь обвиняемый выписал административный штраф только за одно из выявленных нарушений и предписание по устранению данного правонарушения.

С целью проверки исполнения предписания в февраля 2018 года 33-летний обвиняемый инициировал внеплановую проверку кафе. В ходе нее 40-летний обвиняемый неоднократно указывал, что выявленные ранее нарушения не устранены. Женщина согласилась привезти еще алкоголя за не привлечение ее к административной ответственности. На этот раз взятка состояла из 34 бутылок.

18 апреля 2018 года при передаче взятки преступные действия 40-летнего обвиняемого были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

Каждому из обвиняемых на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.