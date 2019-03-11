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Тульский школьник изобрел «умную» теплицу
Фото Алексея Пирязева.

Тульский школьник изобрел «умную» теплицу

Пока она работает от сети, но в будущем станет полностью автономной – теплицу переведут на солнечные батареи.

Myslo уже рассказывал о 13-летнем туляке Паше Шибаеве. Школьник посещает детский технопарк «Кванториум» и создает крутые вещи. Совместно с «коллегой» Максимом Антоновым они изобрели оптический тренажер для тренировки глаз.
 
Паша всегда полон идей, которые готов реализовать в любое время. И вот – новое изобретение. На этот раз это умная теплица. По мнению парня, это поможет повысить урожайность в Тульской области.
 
Теплица представляет из себя деревянный каркас, стекла, изготовленные из оргстекла, датчики и блок управления. Расскажем, как это работает.
 
 
- В комплекс входят датчики движения, влажности почвы, воздуха, освещенности. Они считывают информацию и отправляют ее на центральный контроллер в блоке управления. Нужные параметры там уже выставлены. Как только какой-то показатель отклоняется от нормы, контроллер самостоятельно изменяет микроклимат в теплице, — рассказывает Паша. — Проще говоря, если зафиксировано недостаточное освещение, в теплице автоматически включится свет.
 
В инновационной теплице также есть два шаговых двигателя для открывания и закрывания форточек, система вентиляции, насос для откачки воды из резервуара и полива растений.
 
 
Работа была кропотливая, на реализацию проекта ушло восемь месяцев. Стоимость изобретения — около 3000 рублей.
 
– Теплица универсальна, в ней можно выращивать всё, что угодно. Например, огурцы, зеленый лук. Мы просто помещаем горшки с растениями вовнутрь, а дальше — дело за контроллером. Теплица неприхотлива и не требует дополнительного ухода, — рассказывает юный изобретатель.
 
Паша проводил эксперимент: выращивал лук в теплице и просто в горшке на подоконнике. «Урожай» взошел практически в одно и то же время. В чем тогда преимущество изобретения?
 
Умная теплица не требует, чтобы за ней присматривал человек. Она сама «растит» урожай и создает комфортные для этого условия.
Пока теплица работает от сети 220 V, но Паша планирует ее усовершенствовать — перевести на солнечные батареи, чтобы она стала полностью автономной.
 
Дмитрий Сергеевич Иванов, преподаватель робокванта:
 

Дмитрий Иванов

- Паша пришел ко мне не просто с идеей, но уже даже с проектом. Я удивился: готовый макет, к тому же рабочий! Мы начали модернизировать теплицу. Спроектировали умный полив, чтобы контроллер постоянно сверялся с датчиком влажности почвы. Сейчас работаем над автономностью и совершенствуем датчик влажности почвы.
 
Теплица уже заняла первое место на региональной выставке и второе — на всероссийской. Планируем с этим проектом участвовать в конкурсе «ЮниКвант».
 
По словам Дмитрия Иванова, в мире, конечно, есть аналоги. Но в Тульской области подобных изобретений он не встречал.
 
- Если у кого-то будет желание попробовать нашу теплицу у себя даче, мы только за!
 
Если говорить о глобальных планах, применении изобретения Паши у частных лиц или на сельхозпредприятиях, теплица будет полностью на обеспечении пользователя. Но для этого должно быть руководство по эксплуатации, техническая документация, которая поможет устранить какие-то неполадки без участия изобретателя.
 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:42 +4
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