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Плавские коммунальщики незаконно сбрасывали сточные воды в реку

Плавские коммунальщики незаконно сбрасывали сточные воды в реку

В отношении и. о. руководителя предприятия возбуждено административное дело.

Тульской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды, водного законодательства сотрудниками плавского МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Выяснилось, что предприятие грубо нарушило нормы федерального законодательство и в январе текущего года незаконно сбрасывало сточные воды в реку Плава. При этом у коммунальщиков отсутствовало разрешение на использование водного объекта.

И. о директора предприятия внесено представление об устранении нарушений. В отношении него также возбуждено административное дело. Материал направлен для рассмотрения в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:13 0
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Место
Тульская областьПлавск

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