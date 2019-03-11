Плавские коммунальщики незаконно сбрасывали сточные воды в реку

В отношении и. о. руководителя предприятия возбуждено административное дело.

Тульской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об охране окружающей среды, водного законодательства сотрудниками плавского МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Выяснилось, что предприятие грубо нарушило нормы федерального законодательство и в январе текущего года незаконно сбрасывало сточные воды в реку Плава. При этом у коммунальщиков отсутствовало разрешение на использование водного объекта.

И. о директора предприятия внесено представление об устранении нарушений. В отношении него также возбуждено административное дело. Материал направлен для рассмотрения в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.