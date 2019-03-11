Какие улицы Тулы останутся без света 12 марта
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые работы.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Кутузова, 10, 6, 16,
- ул. Кирова, 144-156 (чётн.), 115, 121-131 (нечётн.),
- ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.),
- ул. Циолковского, 60-74 (чётн.), 77-87 (нечётн.),
- ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.),
- ул. С. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 81, 83, 115,
- ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б,
- ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. 1-я Гостеевская, 1-10,
- пер. Водоохранный, 15,
- ул. Водоохранная, 37-40-а, 44-в, 41-53,
- ул. 3-я Гостеевская, 1-5, 1-в (нечётн.), 4-8 (чётн.),
- ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.),
- ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-16 (чётн.),
- пер. Перекопский, 81,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 20,
- ул. Кабакова, 22-32-а (чётн.), 23, 29,
- 1-й пр-д, 7-а, 7-27 (нечётн.), 2-а, 2-18-а (чётн.),
- 2-й пр-д, 10-а-30 (чётн.), 5-23 (нечётн.),
- 3-й пр-д, 1-а-е, 2-а-в, 1-9 (нечётн.), 2-16-а (чётн.),
- ул. Чмутова, 94-128 (чётн.), 47-83-а (нечётн.),
- ул. Моторная, 4-46-а (чётн.), 3, 5, 9-а, 9-б,
- ул. Планерная, 8,
- п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 1-5, 19-91 (нечётн.), 12-а,
- ул. Кирпичная, 16-36,
- ул. Шоссейная, 7-а, 12-68, 72-96 (чётн.), 26, 15-41 (нечётн.),
- ул. Садовая, 19-а, 19-б, 43-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 45-а, 67, 695-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
- ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34,
- ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13, 43-а, 43-65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39.
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