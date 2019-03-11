В Туле на ул. Ложевой загорелся магазин «Океан»

Фото Юлии Александровой.

11 марта примерно в 21.40 в Туле на улице Ложевой загорелся магазин «Океан», бывшее кафе «Фламинго». Также огонь охватил и соседнюю торговую точку.

Пожарным удалось спасти помещения.

По предварительным данным, пожар начался в подсобном помещении одного из магазинов. Более точно станет известно чуть позже.

На момент публикации новости возгорание ликвидировали. Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, на пожаре никто не пострадал.

Ранее Myslo писал, что кафе «Фламинго» должны были снести еще в 2018 году. Министерство имущественных и земельных отношений при проверке выяснило, что никаких документов на земельный участок у владельца заведения нет.

Суд постановил снести строение. Однако это решение директор ООО «Рикос» так и не исполнил. В соответствии с Федеральным законом, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 50 тысяч рублей, были составлены два протокола. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Тульской области.

В связи с уклонением от исполнения решения суда в отношении директора органом дознания регионального УФССП России было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ.

Суд признал директора ООО «Рикос» виновным и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Как стало известно Myslo, сейчас МИЗО проводит аукцион на выполнение работ по сносу постройки. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 147 тысяч рублей. На выполнение работ отводится 21 день.