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На «Дикой мяте» выступит OLIGARKH

На «Дикой мяте» выступит OLIGARKH

Организаторы раскрывают имена гостей фестиваля, который состоится летом 2019 года в Тульской области.

OLIGARKH – «Самая русская электронная группа» по определению издания «Афиша Daily». Ребята покорили десятки европейских фестивалей, среди которых Tallinn Music Week, WOMEX’16 Santiago de Compostela в Испании и венгерский Sziget.

Парни объездили с туром Европу и Китай, а вот перед российскими зрителями выступают нечасто. В прошлом году одно из редких выступлений OLIGARKH прошло на «Дикой Мяте» – группа взорвала сцену фестиваля мощным звуком и невероятной энергетикой.

 

28, 29 и 30 июня в Алексинском районе состоится крупнейший фестиваль «Дикая Мята». На пяти сценах выступят Баста, Primal Scream, «Мумий Тролль», Дельфин, Faithless DJ Set, Монеточка, Нейромонах Феофан, Dubioza Kolektiv, «Комсомольск», The Great Machine, «кАчевники», DaKooka, James Leg, Анна Пингина и многие другие! 

За анонсами следите в группе фестиваля ВКонтакте.

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Сюжет: "Дикая мята-2019"
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