Туляков предупреждают о низком атмосферном давлении

Фото из архива Myslo.

По прогнозам синоптиков, показатели барометров начнут понижаться с воскресенья.

В Тульской области ожидается аномально низкое атмосферное давление. Синоптики прогнозируют, что уже завтра, 10 марта, показатели барометров опустятся до отметки 731 мм рт.ст.

В понедельник, 11 марта, ожидается и вовсе 727 мм рт.ст. Затем атмосферное давление придет в норму.

Резкие перепады атмосферного давления на пониженном фоне плохо переносят люди с заболеваниями сердца и сосудов. Метеочувствительным людям, а также людям, страдающим гипертонией или гипотонией, следует быть осторожными.