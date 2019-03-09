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Туляков предупреждают о низком атмосферном давлении
Фото из архива Myslo.

Туляков предупреждают о низком атмосферном давлении

По прогнозам синоптиков, показатели барометров начнут понижаться с воскресенья.

В Тульской области ожидается аномально низкое атмосферное давление. Синоптики прогнозируют, что уже завтра, 10 марта, показатели барометров опустятся до отметки 731 мм рт.ст. 

В понедельник, 11 марта, ожидается и вовсе 727 мм рт.ст. Затем атмосферное давление придет в норму.

Резкие перепады атмосферного давления на пониженном фоне плохо переносят люди с заболеваниями сердца и сосудов. Метеочувствительным людям, а также людям, страдающим гипертонией или гипотонией, следует быть осторожными.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:02 +5
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