Фото из архива Myslo.
Туляков предупреждают о низком атмосферном давлении
По прогнозам синоптиков, показатели барометров начнут понижаться с воскресенья.
В Тульской области ожидается аномально низкое атмосферное давление. Синоптики прогнозируют, что уже завтра, 10 марта, показатели барометров опустятся до отметки 731 мм рт.ст.
В понедельник, 11 марта, ожидается и вовсе 727 мм рт.ст. Затем атмосферное давление придет в норму.
Резкие перепады атмосферного давления на пониженном фоне плохо переносят люди с заболеваниями сердца и сосудов. Метеочувствительным людям, а также людям, страдающим гипертонией или гипотонией, следует быть осторожными.
Другие статьи по темам
Место