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Тульский БК «Арсенал» крупно проиграл БК «Тамбов» в первой встрече
Фото: http://bktambov.ru/

Тульский БК «Арсенал» крупно проиграл БК «Тамбов» в первой встрече

Игра закончилась со счетом 87:68.

Накануне в Тамбове состоялась первая игра Чемпионата России среди команд второго дивизиона Суперлиги. Матч проходил в спортивно-тренировочном центре «Тамбов».
 
Уже в стартовой четверти табло показывало 25:10. Тамбовцам удалось удержать крупную разницу в счете до конца этой игры. Финальный счет — 87:68.
 
8 марта команды встретятся снова. Начало игры в 18:00.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:00 +3
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Арсенал - Тамбов

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