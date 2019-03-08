Тульский БК «Арсенал» крупно проиграл БК «Тамбов» в первой встрече

Фото: http://bktambov.ru/

Накануне в Тамбове состоялась первая игра Чемпионата России среди команд второго дивизиона Суперлиги. Матч проходил в спортивно-тренировочном центре «Тамбов».

Уже в стартовой четверти табло показывало 25:10. Тамбовцам удалось удержать крупную разницу в счете до конца этой игры. Финальный счет — 87:68.

8 марта команды встретятся снова. Начало игры в 18:00.