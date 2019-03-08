В Воскресенском детей перевозили на неисправном автобусе

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Прокуратура и ГИБДД проверили, как в Воскресенской школе соблюдают безопасность при перевозке детей. Выяснилось, что автобус ПАЗ использовали с неисправностью, при которой запрещается эксплуатация транспортных средств: у автобуса не работали габаритные огни с правой стороны.

«По результатам проверки прокурором района в отношении водителя школьного автобуса возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 12.5 КоАП Р. Ф. Постановление и материалы проверки направлены в ОГИБДД МО МВД РФ «Суворовский» для рассмотрения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Кроме того, в адрес директора МБОУ Воскресенская СОШ внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения.