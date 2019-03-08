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Туляка будут судить за попытку переночевать в чужой квартире
Фото: http://www.vipatovo.ru

Туляка будут судить за попытку переночевать в чужой квартире

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 139 УК РФ.

В Тепло-Огаревском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).
 
По данным следствия, преступление было совершено 20 января этого года. Пьяный Л. находился в поселке Центральный и искал, где бы ему можно переночевать.
 

- Затем, находясь возле двери квартиры К., реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на проникновение в указанное жилище против воли проживающих в нем лиц, применив физическую силу, сорвал навесной замок и проник внутрь квартиры К., — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Помимо того, что Л. нарушил конституционное право К. на неприкосновенность жилища, он еще и причинил ей моральный вред.

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:03 +6
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незаконное проникновение в жилищесудпрокуратура Тульской области
Место
Тепло-Огаревский район

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