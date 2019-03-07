До конца года в Тульской области уберут 214 свалок

Все они были обнаружены в прошлом году.

Вопрос ликвидации несанкционированных свалок обсуждался сегодня на заседании регионального правительства. Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил, что в 2018 году было рекультивировано 2 несанкционированных свалки в Щекинском и Богородицком районах и ликвидировано 7 свалок в городах Ефремове, Туле и Алексине.

Кроме того, в прошлом году по инициативе министерства началась разработка проектной документации для рекультивации четырех закрытых объектов размещения отходов в Арсеньевском, Богородицком (два), Одоевском районах. На данный момент уже получены необходимые заключения государственной экологической экспертизы, а также оценка достоверности ее сметной стоимости. В связи с этим, проектная документация передана администрациям муниципальных образований.

Реализация проектов запланирована на 2019 год при наличии соответствующего финансирования.

Также в этом году будет продолжена рекультивация объектов размещения отходов, не соответствующих установленным требованиям, и ликвидации муниципальных свалок площадью до 1 га.

Совместно с региональным отделением Общероссийского народного фронта министерство продолжает работу по мониторингу несанкционированных свалок в Тульской области.

В 2018 году в Тульской области было выявлено 1783 места несанкционированного размещения ТКО, из них ликвидировано 1569 (87,9%).

Юрий Панфилов подчеркнул, что по поручению губернатора Тульской области все свалки, выявленные до 1 января 2019 года, будут ликвидированы в течение года.

Кроме того, в нынешнем году планируется предоставлять межбюджетные трансферты на создание контейнерных площадок только тем муниципалитетам, которые утвердили реестры мест накопления ТКО. Это также снизит количество новых свалок в населенных пунктах.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин поручил Юрию Панфилову продолжить контроль за проведением всех мероприятий в рамках перехода на новую систему обращения с отходами.