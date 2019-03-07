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Гурам Аджоев: «Без двенадцатого игрока «Арсенал» не вышел бы в полуфинал»

Гурам Аджоев: «Без двенадцатого игрока «Арсенал» не вышел бы в полуфинал»

Президент клуба об историческом выходе в полуфинал Олимп-Кубка России.

Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев прокомментировал вчерашнюю победу оружейников:

– Друзья! В команде все объединены общей целью, и это, безусловно, помогает добиваться поставленных задач. Огромное спасибо нашим спонсорам, партнерам и губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Алексей Геннадьевич помогает и поддерживает нас даже в самые сложные минуты, он в курсе всего, что происходит в клубе.

Отдельных слов благодарности заслуживают тульские болельщики. В ответной встрече с «Оренбургом» в Химках они с первой до последней минуты гнали нас к достижению цели и в каждом эпизоде старались своей энергетикой помочь футболистам. Обратите внимание, как болельщики радовалась забитому мячу Григалавы, аплодисментами встречали ребят, которые выходили на замены. Особенно мне запомнился момент, когда трибуна поздравила Огнена Ожеговича с рождением дочери.

Таких фанатов, как у нас, нет ни у кого. Уверен, без нашего двенадцатого игрока мы не смогли бы выйти в полуфинал Кубка России.

До решающего матча остается всего два шага. Тренеры, футболисты и сотрудники клуба понимают, что впереди очень много работы. Но с такой поддержкой нам по плечу решить любую задачу, в том числе поспорить за Кубок России.

Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»:

– Благодарен ребятам, их заслуга, что они прошли в полуфинал. Я очень рад за них, что они это сделали!

Владимир Федотов, главный тренер ФК «Оренбург»:

– Футбол для зрителей. Нужно проявлять героизм, показывать силу и мастерство, только тогда болельщику становится ясно, что на поле отдаются все силы. Тогда команду будут уважать болельщики. Атмосфера на поле была хорошая. Молодцы, туляки, что приехали поддержать свою команду, создали настоящую футбольную атмосферу. Шумовой эффект был очень хорошим. Надо обладать большим мужеством, чтобы в такую промозглую погоду так горячо поддерживать своих футболистов. Мы всегда говорим болельщикам огромное спасибо. Это 12-й игрок, мы для вас всегда отдаем все силы.

По сумме двух встреч «Арсенал» обыграл «Оренбург» со счетом 5:3 и впервые в истории тульского футбола команда вышла в полуфинал Кубка России.

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