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Куда тулякам пожаловаться на дорожные ямы?

Куда тулякам пожаловаться на дорожные ямы?

Жители могут оставить заявку на проведение аварийно-восстановительного ремонта городских улиц.

До старта работ по текущему ремонту дорог в Туле производится частичная замена полотна литым асфальтом.
 
Оставить заявку на выполнения аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:
 
  1. Отправить обращение через сервис «Тула-без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер), либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

Городские власти сообщают, что 7 марта на улицы Тулы вышли по заявкам восемь бригад.

Работы проводятся по ряду адресов: на ул. Совесткой, ул. Рогова, ул. Майской, ул. Новотульской, ул. Шоссейной, ул. Кабакова, ул. Михеева, ул. Токарева, ул. Пржевальского, ул. Автомобилистов.

Текущий ремонт с заменой дорожного полотна на указанных улицах проводился шесть и более лет назад. Так, на Советской и Шоссейной асфальт меняли в 2013 году, на Новотульской и Пржевальского — более 10 лет назад.

При проведении ямочного ремонта бригады распределяются в зависимости от поступающих заявок.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:36 +2
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