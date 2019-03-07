Куда тулякам пожаловаться на дорожные ямы?

До старта работ по текущему ремонту дорог в Туле производится частичная замена полотна литым асфальтом.

Оставить заявку на выполнения аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:

Городские власти сообщают, что 7 марта на улицы Тулы вышли по заявкам восемь бригад.



Работы проводятся по ряду адресов: на ул. Совесткой, ул. Рогова, ул. Майской, ул. Новотульской, ул. Шоссейной, ул. Кабакова, ул. Михеева, ул. Токарева, ул. Пржевальского, ул. Автомобилистов.

Текущий ремонт с заменой дорожного полотна на указанных улицах проводился шесть и более лет назад. Так, на Советской и Шоссейной асфальт меняли в 2013 году, на Новотульской и Пржевальского — более 10 лет назад.При проведении ямочного ремонта бригады распределяются в зависимости от поступающих заявок.