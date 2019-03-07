Куда тулякам пожаловаться на дорожные ямы?
Жители могут оставить заявку на проведение аварийно-восстановительного ремонта городских улиц.
До старта работ по текущему ремонту дорог в Туле производится частичная замена полотна литым асфальтом.
Оставить заявку на выполнения аварийно-восстановительного ремонта можно несколькими способами:
- Отправить обращение через сервис «Тула-без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер), либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону: 30-47-81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
Городские власти сообщают, что 7 марта на улицы Тулы вышли по заявкам восемь бригад.
Работы проводятся по ряду адресов: на ул. Совесткой, ул. Рогова, ул. Майской, ул. Новотульской, ул. Шоссейной, ул. Кабакова, ул. Михеева, ул. Токарева, ул. Пржевальского, ул. Автомобилистов.
При проведении ямочного ремонта бригады распределяются в зависимости от поступающих заявок.
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