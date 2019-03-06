Медики Тульской области получили 10 новых внедорожников

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Губернатор Алексей Дюмин передал десять автомобилей сотрудникам фельдшерско-акушерских пунктов. Машины приобретены по инициативе главы региона на средства Фонда развития Тульской области «Перспектива».

Алексей Дюмин отметил, что за шесть лет по программе «Развитие здравоохранения Тульской области» уже приобретено 96 автомобилей для сельских медиков. Благодаря новым машинам повысится качество медицинской помощи для жителей 54 населенных пунктов – более 5000 человек.

«Спасибо вам за непростой и очень нужный людям труд. Теперь вы сможете приезжать к своим пациентам намного быстрее и при необходимости отвозить их в районные учреждения здравоохранения. Пусть новые автомобили надежно служат вам и вашим пациентам», – сказал Алексей Дюмин.

Фельдшер Егнышевского ФАПа в Алексине Владимир Купчинский рассказал Губернатору, что в его зоне обслуживания 3 населенных пункта, в которых проживают 208 человек. Посещая пациентов на дому, ему приходится в день проходить по 10-15 километров, а иногда и больше. Медик поблагодарил главу региона за помощь и признался, что служебный транспорт для сотрудников таких медучреждений – настоящая необходимость.

На встрече с сотрудниками ФАПов обсуждались меры социальной поддержки медицинских работников. За пять дет по федеральной программе «Земский доктор» в отдаленные населенные пункты пришли работать 236 врачей и 6 фельдшеров. По региональной программе «Сельский фельдшер» – 36 медработников.

Алексей Дюмин рассказал, что в этом году планируется привлечь к работе на селе ещё 30 врачей и 20 фельдшеров. Для них также будут закуплены новые автомобили. Кроме того, в 2019 году будут построены десять новых ФАПов.

Алексей Дюмин поручил министру здравоохранения Тульской области Андрею Третьякову подготовить встречу с медицинскими работниками из отдаленных населенных пунктов региона, чтобы обсудить актуальные проблемы, с которыми сталкиваются медики, и выработать пути их решения. В конце встречи глава региона поздравил женщин с наступающим 8 марта.