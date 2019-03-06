Тульское УФАС проверит правомерность повышения платы за проезд

В городской администрации состоялось совещание по вопросам повышения тарифов на проезд в городском транспорте.

Прошло совместное совещание сотрудников администрации Тулы с представителями коммерческих перевозчиков по вопросам законности повышения тарифа на проезд в коммерческом транспорте.

Заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, в своем выступлении сообщил, что событие вызвало вопросы. Перевозчики уведомили администрацию о повышении стоимости проезда на пять рублей.

Президент Тульского регионального транспортного союза Вера Коротких обосновала позицию коммерческих перевозчиков по повышению стоимости проезда в тульских маршрутках:

Вера Коротких – Более четырех лет цена за проезд в транспорте оставалась неизменной – 20 рублей, однако растут цены на бензин, запчасти. Водителей включают в штат, а это рост НДС. Мы также планируем внедрить систему безналичного расчета, а это дополнительные расходы. Мы посчитали экономику, тариф вообще должен был быть 30 рублей, но решили оставить 25 рублей. К тому же, всегда останется выбор у пассажиров: коммерческий транспорт или муниципальный, наличка или безнал.

В региональное управление антимонопольной службы администрация направила запрос с просьбой дать правовую оценку сложившейся ситуации. Старший помощник прокурора Тулы Елена Пономаренко на совещании отметила, что нарушений действующего законодательства нет, от жителей жалоб не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что повышение стоимости проезда не коснется муниципального транспорта. При безналичной оплате поездка стоит и того меньше – 15 рублей. А вот в междугородних автобусах «Тула – Новомосковск» стоимость билета вырастет сразу на 20 рублей.