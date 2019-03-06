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Где в Туле в 2019 году отремонтируют тротуары: список

Где в Туле в 2019 году отремонтируют тротуары: список

Всего в городе планируется привести в порядок 19 участков пешеходных дорожек. Работы стартуют с началом строительного сезона.

Администрация Тулы сформировала список тротуаров, ремонт которых запланирован в 2019 году. Ремонт будет выполнен в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и по муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула».

Зареченский округ

ул. Арсенальная (от ул. Комсомольской до ул. Курковой); Гарнизонный пр-д, от д. 8-а до д. 2-в;. ул. Герцена (от ул. Пузакова до ул. М. Горького); Ряжский переулок (от ул. Арсенальной до входа на территорию лицея № 2); ул. Ствольная (от ул. Пузакова до ул. М. Горького).

Центральный округ

пос. Басово-Прудный, тротуар на участке дороги между остановочными пунктами «Поворот» и «Пос. Басово-Прудный»; пос. Менделеевский, ул. Ленина (от ул. М. Горького до ул. Маяковского); ул. Кауля (от ул. Перекопской до ул. Тимирязева); ул. Перекопская (от ул. Демьянова до ул. Кауля); ул. Шевченко (от ул. Лазо до ул. Водоохранной); участок проезда вдоль территории МБОУ «ЦО № 37» (д. 5а по ул. Новомосковской) и МБОУ «ЦО № 19» (д. 9, к. 4 по ул. Кауля) до д. 5, к. 2 по ул. Кауля.

Пролетарский округ

ул. Волкова, от ул. Металлургов до ул. Кутузова; ул. М. Мазая, от ул. Ак. Бардина до ул. Гайдара; ул. Чаплыгина; участок от д. 22, к. 1по ул. Ю. Фучика до д. 26, к. 2.

Привокзальный округ

4-й пр-д Мясново, от д. 60 до д. 64; ул. Путейская; ул. Чмутова, от д. 36 до ул. 2-й Клинской пр-д; ул.18-й пр-д Мясново, от д. 85 до территории городской больницы № 10.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:47 −2
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