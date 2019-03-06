Работы Бэнкси в Туле – репродукция. Но даже такого у нас еще не было

Фото Дмитрия Дзюбина.

5 марта в Тульском областном художественном музее состоялось открытие выставки стрит-арта.

Это направление современного городского искусства, объекты которого можно встретить в любом уголке города, чаще всего это граффити.

На выставке собрались не только любители искусства и сторонники уличного граффити, но и активисты формирования городской среды.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина:

Татьяна Рыбкина – Я думаю, что новый формат Тульского областного художественного музея должен быть интересен. Он должен быть наполнен разными проектами: и классикой, и тем искусством, которое нравится всем и вызывает споры.

Стрит-арт — это актуально, востребовано и ориентировано прежде всего на молодежную аудиторию. Каким должно быть наше уличное пространство? Как мы воспринимаем художественное оформление жилых общественных и промышленных зданий, которые встроены в городское пространство? Как мы сами в него встраиваемся? Искусство города — тема для Тулы важная. Поэтому выставка по этой тематике любопытна и вызывает интерес, мне самой интересно было посмотреть! Что-то может быть спорно, но, наверное, это и хорошо.

Заведующий художественным музеем Александр Аладин:

Александр Аладин – В Туле действительно меняется отношение к городской среде. Мы видим появление новых проектов по благоустройству и осовремениванию городской среды. И эта выставка — хороший фон для дискуссии о том, каким образом мы воспринимаем пространство с точки зрения архитектуры и с точки зрения молодых людей. Поскольку это провокационное искусство уже попадает в выставочные залы*, это уже современный тренд. Я полностью согласен, что это дискуссионное пространство, на его фоне как раз могут проводиться разговоры об урбанистике. Раньше это было андеграундное искусство, теперь — его неофициальный язык.

Всего зрителям было представлено 35 картин российских и зарубежных художников в маленьком помещении черного зала. Сначала показалось, что пространства для такого количества картин маловато и осмотреть всю экспозицию можно за 15 минут, но вскоре это впечатление рассеялось.

Каждая картина, которая была представлена на выставке, моментально приковывала к себе внимание — в каждой детали, в каждом штрихе зашифровано особое ироничное послание обществу, обнажающее ту или иную сторону нашей жизни. Подобно «чёрному квадрату» Малевича, за внешней простотой и незамысловатостью рисунка кроется глубокий смысл.

В основном на выставке представлены принты, граффити, акриловые рисунки и пара необычных изображений на фанере, напоминающие проделки нашкодившего ребенка, который расковырял ножницами стол. Последние, кстати, принадлежали довольно востребованной польской художнице Лизавете Кесаури.

Были и совсем шокирующие арт-объекты, например доска объявлений или картина Петра Ноля «Тегоскопия», символизирующая истоки уличной культуры. На ней изображен самый первый штрих, которым граффитист проверяет баллончик с краской перед тем, как наносить рисунок на поверхность.

Особое внимание привлекли две картины Романа Казуса, написанные акриловыми красками. На одной из них изображен современный средний класс, на другой – процесс сортировки мусора в условиях западной цивилизации.

Многих гостей, несомненно, привлекло громкое имя Бэнкси, картина которого была изображена на афише у входа в зал. Имя Бэнкси звучало во всех анонсах и афишах.

В центре экспозиции действительно стоят два принта Бэнкси — Love rat и Gangsta rat. Можно сказать, это культовые работы известного британского художника, ведь серия рисунков с крысами занимает в его творчестве особое место.

Художник считает, что человеческая раса во многих отношениях очень схожа с крысами, поэтому несколько лет он создавал серию рисунков, посвященную лицам лондонского рабочего класса. На этих рисунках крыса изображается в типичных для человека ситуациях.

История появления принтов Love rat и Gangsta rat подробно описывается на сайте оценки произведений искусства MyArtBroker.

На картине Love rat изображена крыса, которая рисует сердце, и с рисунка на пол падают капли. По замыслу художника, это кровоточащее сердце от измены супруга (love rat — английская идиома, которая в переводится как «изменник»). Эта картина напоминает, что любовь может навредить.

Вторая картинка Gansta rat изображает крысу в модном урбанистическом образе с бумбоксом. Эта крыса ассоциируется со среднестатистическим жителем Лондона 90-х годов, надпись i Pow на заднем плане представляет массово распространённую продукцию Apple. Этот рисунок был сделан в трех местах Лондона, один из них расположился на стене офтальмологической клиники. Оригинал картины впоследствии был продан, а средства от продажи пошли на офтальмологические исследования.

На картинах Бэнкси почему-то не было фирменной трафаретной подписи художника, которая ставится на всех оригиналах. Чуть позже выяснилось, почему.

Татьяна Рыбкина:

– Я понимаю, насколько большой интерес вызвали репродукции Бэнкси. Не думаю, что его картины показывают часто. И пусть это только две из них, и пусть это официальные копии, но в Туле его еще не было. Интересно посмотреть на язык, на манеру и на то, что этот таинственный художник сегодня пытается передать своим зрителям.

Несмотря на тот факт, что организаторы выставки представили тулякам не оригиналы картин Бэнкси, а репродукции, посетители выставки, кажется, остались довольны!

Екатерину на выставку привел ее парень Иван, который занимается фотографией. Выставка впечатлила молодых людей.

– Граффити в городе – это тема. На выставке были интересны работы Бэнкси. По большей части мы видели эти работы в интернете. Я немного читал о нем, и мы пришли посмотреть. Нам понравилось.

Любовь — художник-любитель, рисующий городские скетчи, пришла на выставку из профессионального интереса. Увиденное произвело на нее неизгладимое впечатление.

– Я всегда обращаю внимание на граффити. Интерес к выставке привлекли работы Бэнкси. Он известный художник, личность которого остается инкогнито. Всё настолько в разных стилях. Послание на фанере Лизаветы Кесаури просто душераздирающе, и я специально его сфотографировала, чтобы еще десять раз перечитать и проникнуться его атмосферой.

Сергей — опытный ценитель, он посетил много европейских музеев.

– Я обращаю внимание на граффити на городских стенах. Главное в Бэнкси — это провокация, эпатаж. Мне не хватило провокации, и показалось, что комната черного зала слишком мала и не совсем подходит для такой выставки. Это модно, современно и нужно аудитории. Моя дочь видела картины Бэнкси, а мне прежде не доводилось.

Выставка стрит-арта продлится до 7 апреля. Стоимость билетов — взрослый — 200 руб., льготный (студенты, пенсионеры) – 150 руб.

* Выставки Бэнкси проходили в Москве и Санкт-Петербурге.