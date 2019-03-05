В Туле проезд в муниципальном транспорте при безналичной оплате стоит 15 рублей

С 1 марта платить можно картами или с помощью мобильника.

С 1 марта 2019 года в Туле оплатить проезд безналичным способом можно в любом виде муниципального транспорта — трамваях, троллейбусах, автобусах. Произвести оплату можно с помощью транспортной карты, банковской карты, также оплата возможна при помощи мобильного устройства. Об этом напоминает администрация города.

Весь подвижной состав МКП «Тулгорэлектротранс» оснащен терминалами для безналичного расчета.

Важно при этом получить чек — документ об оплате проезда.

Напомним, в настоящее время цена билета составляет 20 рублей при оплате наличными средствами, 15 рублей — при безналичном расчете.

На данный момент безналичной оплатой проезда воспользовались более 600 пассажиров.

Напомним, с 1 апреля в Туле повышается стоимость проезда в маршрутках. Платишь наличными — 25 рублей, по «безналу» — 20 рублей. Правда, маршруток с терминалами в городе пока почти нет.