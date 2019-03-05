новости
новости
Регистрация
В Туле проезд в муниципальном транспорте при безналичной оплате стоит 15 рублей

В Туле проезд в муниципальном транспорте при безналичной оплате стоит 15 рублей

С 1 марта платить можно картами или с помощью мобильника.

С 1 марта 2019 года в Туле оплатить проезд безналичным способом можно в любом виде муниципального транспорта — трамваях, троллейбусах, автобусах. Произвести оплату можно с помощью транспортной карты, банковской карты, также оплата возможна при помощи мобильного устройства. Об этом напоминает администрация города.

Весь подвижной состав МКП «Тулгорэлектротранс» оснащен терминалами для безналичного расчета.

Важно при этом получить чек — документ об оплате проезда.

Напомним, в настоящее время цена билета составляет 20 рублей при оплате наличными средствами, 15 рублей — при безналичном расчете.

На данный момент безналичной оплатой проезда воспользовались более 600 пассажиров.

 

Напомним, с 1 апреля в Туле повышается стоимость проезда в маршрутках. Платишь наличными — 25 рублей, по «безналу» — 20 рублей. Правда, маршруток с терминалами в городе пока почти нет.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:15 +8
Другие статьи по темам
Событие
проездобщественный транспорттерминалмаршрутки
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

БК «Арсенал» сыграл два матча на выезде
БК «Арсенал» сыграл два матча на выезде
Тулячка завоевала серебро на чемпионате России по самбо
Тулячка завоевала серебро на чемпионате России по самбо
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.