БК «Арсенал» сыграл два матча на выезде

Фото из архива Myslo.

Баскетболисты тульского «Арсенала» сыграли два выездных матча со столичной командой «Руна-Баскет».

Первая игра осталась за москвичами — 90:84 (22:7, 20:37, 22:33, 26:7). Во втором матче сильнее оказались оружейники — 82:81 (19:25, 24:23, 14:18, 25:15).

В ответной игре самым результативным в составе «Арсенала» стал Дмитрий Рытенко — на его счету 21 очко и 13 подборов.

7 и 8 марта туляки сыграют в гостях с «Тамбовом».