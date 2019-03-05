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БК «Арсенал» сыграл два матча на выезде
Фото из архива Myslo.

БК «Арсенал» сыграл два матча на выезде

Соперником оружейников стала столичная команда «Руна-Баскет».

Баскетболисты тульского «Арсенала» сыграли два выездных матча со столичной командой «Руна-Баскет».

Первая игра осталась за москвичами — 90:84 (22:7, 20:37, 22:33, 26:7). Во втором матче сильнее оказались оружейники — 82:81 (19:25, 24:23, 14:18, 25:15).

В ответной игре самым результативным в составе «Арсенала» стал Дмитрий Рытенко — на его счету 21 очко и 13 подборов.

7 и 8 марта туляки сыграют в гостях с «Тамбовом».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:22 0
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