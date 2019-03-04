Стоимость проезда в тульских маршрутках с 1 апреля вырастет до 25 рублей

Фото Myslo.

Однако касается это лишь наличной оплаты. По «безналу» стоимость проезда останется прежней.

Как стало известно Myslo, в ближайшее время стоимость проезда в тульских маршрутках вырастет.

Чтобы прояснить ситуацию, Myslo связался с президентом Тульского регионального Транспортного союза Верой Коротких.

Вера Коротких – Тариф в коммерческом транспорте не повышался в течение 4,5 лет. Поэтому, согласно федеральному закону, работающие по нерегулируемому тарифу перевозчики имеют право повысить тариф на проезд, предварительно уведомив об этом за 30 дней свой уполномоченный орган, то есть администрацию города.

Последний раз стоимость проезда в маршрутках повышалась с 1 января 2015 года — тогда цена выросла до 20 рублей. После этого перевозчики понимали, что доход жителей не увеличивается, и не поднимали плату за проезд.

Но в этом году изменилось федеральное законодательство, и коммерческие перевозчики, работающие по нерегулируемому тарифу, должны принять в свой штат всех работающих на их транспорте водителей. Кроме того, вырос НДС, возросла цена топлива. При тех доходах, которые сейчас имеют перевозчики, им пришлось бы бросить бизнес и уйти. Муниципальный транспорт имеет дотации из бюджета, частные перевозчики – нет.

Решено было повысить стоимость проезда на коммерческом транспорте, работающем по нерегулируемому тарифу, на 5 рублей с 1 апреля. Это касается только наличной оплаты. При безналичной системе оплаты стоимость проезда останется прежней — 20 рублей.

К слову, в Туле пока лишь несколько маршруток имеют терминалы для безналичной оплаты. Myslo писал об этом здесь

По нашей информации, стоимость проезда в муниципальном транспорте Тулы повышать не планируют. Myslo запросил официальный комментарий городских властей по этому поводу.

Кстати

В некоторых тульских маршрутках появились объявления об увеличении с 18 марта стоимости проезда до 25 рублей. Однако эти объявления появились только на маршрутах, которые обслуживаются компанией «Гриф»: № 12/15, 64 и 66.