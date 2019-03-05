Тульские суворовцы одними из первых увидели фильм «Солдатик»
Это фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной войны Сереже Алешкове.
5 марта в Тульском суворовском военном училище состоялся показ художественного фильма «Солдатик».
В качестве почетных гостей на показе присутствовали министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, а также создатели картины: художественный руководитель фильма, народная артистка РФ, лауреат премии
По словам Аллы Суриковой, фильм основан на реальных событиях. Эта история самого маленького солдата — героя Великой Отечественной войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех родных, попал в действующую армию и впоследствии стал настоящим защитником Родины.
Этот маленький солдат мог дать урок мужества, веры в победу и стойкости любому взрослому.
Татьяна Рыбкина отметила, что место для показа было выбрано неслучайно: после войны маленький солдатик Сережа окончил Тульское суворовское военное училище.
После просмотра ребята смогли пообщаться с гостями в неформальной обстановке.
Большая история маленького солдата Сережи Алешкова – в специальном материале Myslo.