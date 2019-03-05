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Тульские суворовцы одними из первых увидели фильм «Солдатик»

Тульские суворовцы одними из первых увидели фильм «Солдатик»

Это фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной войны Сереже Алешкове.

5 марта в Тульском суворовском военном училище состоялся показ художественного фильма «Солдатик».

В качестве почетных гостей на показе присутствовали министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, а также создатели картины: художественный руководитель фильма, народная артистка РФ, лауреат премии Правительства РФ, кинорежиссер Алла Сурикова и ее ученица, режиссер фильма Виктория Фанасютина.

По словам Аллы Суриковой, фильм основан на реальных событиях. Эта история самого маленького солдата — героя Великой Отечественной войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех родных, попал в действующую армию и впоследствии стал настоящим защитником Родины.

Этот маленький солдат мог дать урок мужества, веры в победу и стойкости любому взрослому.

Татьяна Рыбкина отметила, что место для показа было выбрано неслучайно: после войны маленький солдатик Сережа окончил Тульское суворовское военное училище.

После просмотра ребята смогли пообщаться с гостями в неформальной обстановке.

Большая история маленького солдата Сережи Алешкова – в специальном материале Myslo.

сегодня, в 19:00 +1
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