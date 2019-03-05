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Антон Силуанов и Алексей Дюмин обсудили реализацию нацпроектов в Тульской области
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Антон Силуанов и Алексей Дюмин обсудили реализацию нацпроектов в Тульской области

Глава федерального минфина посетил регион с рабочим визитом.

Тульскую область посетил первый зампред правительства, министр финансов Антон Силуанов. По поручению Владимира Путина и Дмитрия Медведева он выезжает в регионы, чтобы обсудить с их руководителями вопросы практической реализации нацпроектов. Тульская область стала первым регионом, который посетил первый вице-премьер.

Вместе с губернатором Алексеем Дюминым министр посетил цех наполнения аэрозольной продукции и фабрику процессов на предприятии ООО «Аэрозоль Новомосковск». Компания стала участником первой волны пилотного проекта по повышению производительности труда – удалось почти в пять раз сократить время переналадки линии и увеличить выпуск продукции на 20%.

Антон Силуанов и Алексей Дюмин обсудили реализацию национальных проектов в регионе. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в Тульской области развивается промышленный и сельскохозяйственный экспорт, а также экспорт услуг.

– По экспорту нам нужно удвоить объемы к 2024 году. Задача амбициозная. И мы понимаем, как ее нужно решать, – отметил Алексей Дюмин.

Также глава минфина побывал «Щекиноазоте» – там был подписан меморандум о намерении между ОАО «Щекиноазот», АО «Газпромбанк» и АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ).

В рамках сотрудничество будет запущено строительство установки по производству аммиака и карбамида. Согласно проекту, она будет выпускать более 1200 тысяч тонн сырья в год.

На предприятии Антон Силуанов провел рабочую встречу с руководителями крупных экспортно-ориентированных предприятий региона.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:20 −6
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