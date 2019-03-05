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Из-за неготовности поля «Арсенала» Василий Уткин назвал Тулу «пердью»

Из-за неготовности поля «Арсенала» Василий Уткин назвал Тулу «пердью»

Об этом он заявил в эфире передачи «Эхо-Спорт».

Популярный ведущий и спортивный журналист Василий Уткин резко высказался о Туле. В эфире передачи «Эхо-Спорт» эксперт разбирал игру тульского «Арсенала» и ЦСКА:

- Важнейшее событие — поражение ЦСКА, потому что никто не мог этого ожидать. Ну и спор за право называться «пердью» в этот раз выиграла Тула, потому что именно там не смогли подготовить поле. Место, где не могут подготовить к весне, мы справедливо можем считать «пердью». Это переходящий титул, сейчас он у Тулы.

Уткин отметил, что ЦСКА не смог построить атакующую игру и плохо играл, а также был психологически не готов. Именно поэтому проиграл.

Напомним, что матч «Арсенал» — ЦСКА (2:0) был перенесен из Тулы в Грозный из-за плохого состояния поля Центрального стадиона. Также по этой причине игру ¼ финала Кубка России оружейники проведут в Химках.

кстати

В 2016 году после проигрыша «Арсенала» «Спартаку» Василий Уткин назвал оружейников «слабаками»:

- Команда, которая повела себя как случайный сброд, заехавший к вам на час, — так охарактеризовал спортивный комментатор игру туляков.

А в марте 2018 года Уткин заявил, что Артем Дзюба, на тот момент игрок «Арсенала», — «очень искренний, но запредельно глупый».

 

сегодня, в 18:13 −2
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