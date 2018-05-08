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Алла Сурикова снимет кино о самом маленьком герое войны - туляке Сереже Алешкове
Роль Сережи Алешкова исполнит актер Детского музыкального театра юного актера Андрей Андреев.

Алла Сурикова снимет кино о самом маленьком герое войны - туляке Сереже Алешкове

Народная артистка России, режиссер, создатель фестиваля «Улыбнись, Россия!» запускает съемки полнометражного фильма «Солдатик».

В проекте Алла Ильинична выступает как художественный руководитель.
В основе сценария – реальная история о самом маленьком герое Великой Отечественной войны, участнике Сталинградской битвы Сереже Алешкове.


Шестилетний Сережа Алешков потерял всех родных,
но не утратил веру в людей и веселый нрав.

С родным полком шестилетний мальчик дошел до Сталин­града. Под Сталинградом он спас командира, под обстрелом позвав на помощь и приняв участие в откапывании заваленного блиндажа с командиром полка и несколькими офицерами. За это Сережа был награжден медалью «За боевые заслуги».

Сценарий фильма «Солдатик» трогательный и глубоко патриотичный. Сережа Алешков может стать для современных ребят настоящим примером, достойным подражания, а также дать урок мужества, стойкости и патриотизма любому взрослому человеку.

Художественный руководитель проекта.

Алла Сурикова

– Для нас очень важно языком кинематографа донести до самого юного поколения правду о нашей истории. Наши дети должны воспитываться на примерах наших героев

Автор идеи, соавтор сценария, режиссер-постановщик фильма «Солдатик» Виктория Фанасютина:

Виктория Фанасютина

–  Так важно сохранить ребенку детство, в каких бы суровых обстоятельствах мы, взрослые, ни находились. С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы его развлечь, а он, чтобы соответствовать этому почетному для него званию, по-настоящему спас командира. Может быть, это громкие слова, но действительно хотелось бы, чтобы наши дети росли патриотами. А это возможно, только когда есть свои герои, на которых хочется быть похожими. И здесь даже не нужно ничего выдумывать – у нашего народа великая история.


Никаких жестких и кровавых сцен в фильме не будет. Это кино ориентировано прежде всего на детей. Все драматические моменты будут показаны опосредованно. Хотя в фильме будут и батальные сцены, и переправа под обстрелом с участием шестилетнего ребенка.

 


Мальчик обрел новую заботливую семью на фронте и стал любимцем в полку.

Сережа Алешков – воспитанник первого набора Тульского суворовского училища. Его приемный отец, майор М.Д. Воробьев, воевал в
154-й стрелковой дивизии (ей даже дали название «Тульская») 142-го гвардейского стрелкового полка, храбро сражался за город Тулу, а приемная мать, медсестра Нина Бедова, – тулячка.

Съемки фильма будут проходить этим летом. В главных ролях – Андрей Андреев, Виктор Добронравов и Дарья Урсуляк.

Изначально подбирались места для съемок в родной для Сережи Калужской области, а также в Ярославской. Но определено, что летом съемки пройдут в Белоруссии.

сегодня, в 17:56 +10
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