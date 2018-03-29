Нападающий «Арсенала» Артём Дзюба назвал телеведущего Василия Уткина жалким
Футболист и шоумэн обменялись любезностями в СМИ.
Игрок тульского «Арсенала» Артём Дзюба в одном из своих телевыступлений заявил, что телеведущий Василий Уткин — «жалкий человек».
Незадолго до этого спортивный комментатор в своём Telegram-канале назвал Дзюбу «очень искренним, но запредельно глупым». Но канонир не придал этой реплике большого значения:
Васю мне, если честно, жалко. Он жалкий человек. Я много про него могу сказать, но не хочу просто. Он, наверное, удовольствие от этого получит. Пусть выздоравливает. Пожелаю ему поскорее выздороветь. И все.
Недавно было объявлено, что Артём Дзюба — самый высокооплачиваемый российский футболист в национальном чемпионате. Его оклад составляет 3,6 млн евро в год.
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